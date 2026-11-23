La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España - María José López - Europa Press

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario del PP-A ha registrado una enmienda parcial al proyecto de ley de Presupuestos de la comunidad para 2027 con medidas fiscales de apoyo a los afectados por la talidomida.

Así lo ha anunciado este lunes la vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, en su cuenta en Instagram, tras mantener una reunión con el presidente nacional de la asociación de afectados por la Talidomida Avite y el presidente regional.

Este mismo lunes acababa el plazo para que los grupos parlamentarios registraran sus enmiendas parciales al proyecto de Ley de Presupuestos andaluces de 2027.

"Es una gran noticia conocer la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular a los Presupuestos de la Junta de Andalucía en apoyo a los afectados por la talidomida", según ha indicado Carolina España.

Ha explicado que se crea una deducción en el tramo autonómico del IRPF para quienes reciban estas ayudas públicas (1950-1985) y tributen por ellas en la base imponible general. Se aplicarán con "carácter retroactivo" desde el 6 de julio de 2023 (ejercicios 2023 y siguientes).

Asimismo, según la consejera, se "compensa el impacto fiscal autonómico para no mermar la finalidad reparadora de las ayudas".