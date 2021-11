El PP presenta enmiendas a los PGE por más de 94 millones para "reparar la injusticia" del Gobierno con Córdoba

CÓRDOBA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, y el diputado nacional Andrés Lorite han presentado este lunes las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, con más de 30 por un montante superior a los 94 millones de euros con el objetivo de "reparar la injusticia" del Gobierno de Pedro Sánchez con la provincia.

En una rueda de prensa, Molina ha calificado estas cuentas como "un jarro de agua fría para la provincia, con una bajada del 24 por ciento de la inversión para Córdoba, que ya era muy reducida en ejercicios anteriores, y donde no encontraban reflejo los grandes proyectos que la provincia lleva esperando desde hace años", y los ha comparado con los presupuestos de la Junta de Andalucía para la provincia diciendo que "son la noche y el día".

Así, ha destacado que los presupuestos andaluces para Córdoba aumentan el 48 por ciento respecto al año 2021, con 282 millones de euros en inversiones en la provincia, y significan "sacar del cajón todos los proyectos olvidados durante décadas por los anteriores gobiernos socialistas de Andalucía", ha apuntado.

De este modo, el PP recoge en sus enmiendas "los principales proyectos que el Gobierno de Sánchez ha negado a la provincia", según ha señalado el presidente popular, quien ha mencionado que han sido un total de 2.088 las enmiendas presentadas por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados.

"Con esto, el PP demuestra ser la única alternativa al sanchismo, ya que hay que saber que otros partidos como Vox no han presentado ninguna enmienda al proyecto de PGE 2022 para España", ha afirmado.

Según ha reivindicado, "hemos presentado esas enmiendas porque hay otra manera de hacer las cosas". "Creemos en el fortalecimiento institucional, en el bienestar de las familias y en la política de crecimiento, apostamos por una rebaja fiscal de 10.000 millones, por un plan de empleo, otro de vivienda para jóvenes y otro contra la despoblación, además de un gran recorte del despilfarro del Gobierno", ha afirmado Molina, quien ha añadido que en el PP están "preparados para gobernar España".

Por su parte, Lorite ha manifestado que las enmiendas del PP pretenden "reparar la injusticia y el olvido del Gobierno de Sánchez con Córdoba". "Las enmiendas que presentamos van encaminadas a disminuir la presión fiscal y a aumentar las inversiones en la provincia", ha asegurado.

En este sentido, el popular ha lamentado que "el PSOE no ha presentado ni una sola enmienda para Córdoba a los PGE 2022, será porque entienden que no hace falta mejorar estos presupuestos generales, o porque están en sus líos internos y no han reparado en Córdoba".

También, ha lamentado las tres enmiendas presentadas por Unidas Podemos, "una de ellas rechazando la conversión en autovía de la N-432, lo que supone un ataque más a los PGE 2022 para Córdoba", y otra de ellas "rechazando inversiones en El Cabril cuando al mismo tiempo sus compañeros de partido sentados en el Consejo de Ministros aprueban los PGE con partidas concretas para ello".

"La incoherencia también está en el ADN de la izquierda", ha declarado Lorite en referencia a "las alabanzas de Antonio Hurtado al 'bypass' ferroviario en Almodóvar del Río, cuando antes lo atacaba y rechazaba".

TRENES Y CARRETERAS

Las enmiendas populares a los PGE 2022 para la provincia, en materia de transporte ferroviario contemplan el paso inferior de Adif en Posadas, la continuación del soterramiento de la vía férrea a su paso por el casco urbano de Córdoba, la ejecución de las dos estaciones del Metrotrén en la capital, la ejecución del tramo Antequera-Córdoba del Corredor Ferroviario Mediterráneo, la ejecución de la Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza a su paso por Córdoba, la compensación de la Obligación de Servicio Público del cercanías entre Palma del Río y Villa del Río, y la reforma de la terminal del Aeropuerto.

En cuanto a carreteras, las enmiendas incluyen la Variante Oeste de Córdoba, las variantes de la N-502 en El Viso, Alcaracejos y Santa Eufemia, una nueva salida de la A-45 que enlace con el Parque Empresarial Príncipe Felipe en Lucena y un nuevo enlace de la autovía A-45 a su paso por Montilla; la segunda fase de la salida 403 de la A-4 conocida como Variante de Porcelanosa, así como la reforma del trazado de la A-4 entre los kilómetros 408 y 421 para la eliminación de curvas de la llamada Cuesta del Espino.

Asimismo, ha citado la instalación de pantallas antirruido en la A-4 a su paso por el barrio de la Fuensanta de Córdoba y el proyecto que concentra mayor cuantía es la conversión en la autovía A-81 de la N-432, con un total de 54,5 millones de euros, recogidos en varias enmiendas.

SEGURIDAD Y CAUCES

En materia de seguridad, las enmiendas recogen el proyecto de construcción de las dos comisarías de Policía Nacional en la capital y una partida de tres millones de euros para la rehabilitación de cuarteles de la Guardia Civil en la provincia.

Existen además enmiendas para la gestión de riesgo de inundaciones y actuaciones en cauces de la provincia, para la ampliación de la zona regable del Genil-Cabra, así como la mejora de usos del embalse de Cordobilla en Puente Genil.

El soterramiento del canal del Guadalmellato a su paso por el casco urbano de Córdoba, la restauración ambiental del río Cabra a su paso por Cabra, así como la reparación y mejora de la red de caminos titularidad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en la provincia.

Se incluyen también un Plan de Restauración de la antigua cuenca minera del Guadiato y para el Parque Científico Tecnológico de Córdoba Rabanales 21.

CULTURA

En el ámbito cultural y patrimonial se incluyen enmiendas para los museos Arqueológico y de Bellas Artes, además de una partida para ayudar al Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE) para el Festival de la Guitarra de Córdoba y a la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí para gastos de funcionamiento.

Y se contempla también una cuantía para el edificio de la Seguridad Social de Lucena y una transferencia al Ayuntamiento de la capital para inversiones por una cuantía de 2,5 millones de euros.

"Nuestra intención es mejorar unas cuentas que son pobrísimas para Córdoba y que dan la espalda a la provincia", ha comentado Lorite, quien ha invitado al resto de formaciones políticas a "posicionarse a favor de los intereses de Córdoba". "No sabemos si a los diputados cordobeses del PSOE y Unidas Podemos les preocupa más el futuro de Córdoba o su propio futuro", ha dicho el popular.