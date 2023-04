PP presenta un programa con el que la Diputación de Jaén "deje de ser la segunda sede del PSOE"

LINARES (JAÉN), 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del Partido Popular de Jaén, Erik Domínguez, ha presentado en Linares (Jaén) su programa de gobierno para la Diputación de Jaén con el objetivo de que la Administración provincial "deje de ser la segunda sede del PSOE" y así "gobernar para todos los jiennenses".

Domínguez, que había propuesto para este jueves un debate con el secretario general del PSOE y presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha lamentado que no se haya llevado a cabo porque "no se lo debe al PP, se lo debe a Jaén, porque los jiennenses tenemos derecho a saber qué ha hecho y qué quiere hacer si vuelve a presidir la Diputación".

Domínguez ha aprovechado para exponer algunas de las ideas claves de su programa de Gobierno si los resultados del 28 de mayo permiten al PP gobernar la Diputación. Ha incidido en que se crearán dos delegaciones de área "que consideramos indispensables, la de Olivar y la de Inclusión".

Además, ha dicho que el empleo debe ser una prioridad para la Diputación provincial de Jaén y por eso se ha comprometido a "aprobar planes de empleo extraordinarios que realmente sean efectivos dotados al menos con 15 millones de euros" y que se centrarán en "sectores prioritarios" como las mujeres, los jóvenes, las personas mayores de 55 años, las personas en riesgo de exclusión social o los colectivos más afectados por la sequía.

También ha apuntado que firmará un plan específico de impulso de nuestro sector agroalimentario hacia el exterior para fomentar, además del aceite de oliva virgen extra, el resto de productos de la tierra y que también son de reconocido prestigio como la cereza, la miel, el pistacho o la almendra, entre otros.

Ha anunciado que aprobará un plan extraordinario de caminos y vías pecuarias, con especial énfasis en las carreteras JV, que son las de interés agrario y de titularidad de la Diputación. A esto le ha sumado la puesta de la Oficina de Acción contra la Despoblación. En esta línea ha apuntado que hará "un esfuerzo para aumentar la cuantía del Plan de Apoyo a municipios y ELAS de la provincia de Jaén, así como al Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servicios".

Otra propuesta es la creación de una unidad provincial aceleradora de proyectos que "tendrá a su disposición a técnicos especializados de la Diputación que permitan agilizar plazos y reducir burocracia para proyectos que sean de envergadura para la provincia de Jaén".

Asimismo, el dirigente popular ha planteado varias líneas de subvenciones amparadas por lo que han denominado Plan Jaén para los Ayuntamientos de la provincia para la dinamización, entre otras cuestiones, del comercio local y sus productos y nuestra gastronomía local y comarcal. "Consideramos que es imprescindible que desde los Ayuntamientos se impulse el comercio de proximidad para que los jiennenses tengan un aliciente para hacer sus compras en las tiendas de barrio", ha dicho Domínguez.

"No podemos seguir viendo a los trenes pasar sin que paren en nuestras estaciones", ha dicho el presidente provincial del PP y por eso ha defendido que "la Diputación provincial de Jaén debe abanderar la recuperación del ferrocarril en la provincia y la llegada de la Alta Velocidad, siendo el nexo de unión entre todas las administraciones, dotando de recursos si es necesario, el proyecto para que el AVE sea una realidad en la provincia".

Además, ha planteado la firma de un convenio con Adif con el objetivo de recuperar las antiguas estaciones de tren que han quedado en desuso, abandonadas o con muy baja actividad para tratar de darles una segunda vida, utilizando estas infraestructuras para crear espacios para las diferentes artes escénicas de modo que "les demos a nuestros artistas un lugar en el que hacer su trabajo visible al tiempo que reconvertimos nuestro patrimonio".

Por último y como proyecto estrella ha anunciado un nuevo uso para el edificio de La Granja en la capital, reubicando a los trabajadores que ahora prestan allí sus servicios y creando "un espacio único que sea un polo de atracción de comerciantes y un revulsivo turístico".

Para Domínguez, se trata de un programa de gobierno de la Diputación que demuestra que "nuestro único objetivo es que la administración provincial recupere su sentido, que sea un verdadero Ayuntamiento de Ayuntamientos y no la segunda sede del PSOE porque la Diputación debe estar al servicio de los 97 municipios y las nueve ELAS y así lo haremos si gobernamos".

"Si el PP de Jaén conquista la Diputación el próximo 28 de mayo, no habrá municipios de primera o de segunda, no habrá que enseñar el carnet del partido para entrar al despacho del presidente, porque queremos una provincia en libertad para todos", ha dicho el dirigente popular, al tiempo que ha apuntado que, al igual que ocurrió con la Junta de Andalucía, "el PP de Jaén tiene un proyecto de futuro, tiene un plan para esta provincia, un programa electoral para la Diputación provincial, algo que no se había hecho nunca".