El PP propone al Gobierno municipal de Jaén abrir un aparcamiento gratuito con 500 plazas en el barrio del Bulevar

JAÉN 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo popular en el Ayuntamiento de Jaén ha pedido al equipo de Gobierno que estudie la creación de un aparcamiento disuasorio gratuito en el barrio del Bulevar, en una parcela de 15.000 metros cuadrados situada en la calle Federico Mayor Zaragoza. Se trata de un solar calificado como suelo urbano, con las mismas condiciones que el aparcamiento gratuito junto al centro de salud del barrio inaugurado por la Junta de Andalucía.

Según el concejal Antonio Losa, con una "mínima" inversión, se podrían habilitar alrededor de 500 plazas para dar respuesta a una de las principales demandas vecinales. Losa ha subrayado que la iniciativa cuenta con el respaldo de la Asociación de Vecinos de Expansión Norte, que ya ha planteado esta propuesta en varias reuniones mantenidas con el alcalde. A juicio del concejal, "la prioridad de cualquier Ayuntamiento debe ser proporcionar aparcamientos gratuitos a sus vecinos, y eso fue precisamente lo que hicimos durante nuestra etapa en el Gobierno".

En este sentido, ha recordado en una nota de prensa que el anterior equipo de Gobierno del PP "desarrolló una hoja de ruta clara" en materia de movilidad, basada en la creación de aparcamientos disuasorios gratuitos repartidos por toda la ciudad. "En apenas año y medio" se habilitaron un total de 545 plazas, con actuaciones en la calle Costa Rica, Santa Isabel, Loma del Royo, el acceso al campo de fútbol La Victoria, el recinto ferial, la zona de la Alcantarilla y el entorno del colegio Ruiz Jiménez.

"Recorrimos Jaén de norte a sur creando espacios para aparcar sin coste, pensando siempre en facilitar la vida a los jiennenses", ha indicado el edil. Antonio Losa ha explicado que este nuevo aparcamiento también contribuiría a aliviar la presión de tráfico y estacionamiento en un barrio como el Bulevar, que continúa creciendo.

Además, ha destacado su utilidad ante la reciente inauguración del Conservatorio Superior de Música, una infraestructura de la Junta con una inversión de catorce millones de euros que atraerá a cientos de estudiantes de toda la provincia. Desde el grupo popular han defendido que, antes de abordar la ampliación de la zona azul prevista por el Gobierno local, es "imprescindible ofrecer alternativas gratuitas a los vecinos".

Losa también ha recordado que el convenio del tranvía firmado por Julio Millán contemplaba "expresamente" la creación de aparcamientos disuasorios, "pero en este año de gobierno tras la moción de censura no se ha hecho absolutamente nada". El edil ha concluido señalando que Julio Millán acumula ya cinco años como alcalde de Jaén, y que "su gestión sigue basada en la propaganda y los anuncios, pero sin hechos ni resultados que beneficien realmente a los ciudadanos". "Ésta es una reivindicación clara de los vecinos del Bulevar, y lo que pedimos es tan simple como que se sienten y estudien esta posibilidad", indica Antonio Losa.