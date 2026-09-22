El PP quiere que la Diputación de Córdoba inste al Gobierno a adoptar "medidas extraordinarias" en Ceuta

Archivo - El portavoz del PP en la Diputación de Córdoba, Antonio Martín. - PP - Archivo

CÓRDOBA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Provincial del PP en la Diputación de Córdoba lleva al Pleno ordinario de este miércoles dos mociones en las que reclama al Gobierno de España "medidas extraordinarias ante los acontecimientos registrados en Ceuta" y "la recuperación de una unidad especializada de la Guardia Civil para combatir el narcotráfico", junto con un refuerzo de los efectivos de la Benemérita en la provincia de Córdoba.

A este respecto y según ha informado el PP en una nota, el portavoz popular en la institución provincial, Antonio Martín, ha explicado que la primera proposición se presenta "en defensa de la soberanía española de Ceuta y Melilla", y para exigir al Gobierno de España "una respuesta extraordinaria ante los graves acontecimientos producidos en la ciudad autónoma desde finales de julio, hace ya casi dos meses".

La moción reclama "el apoyo y la solidaridad" de la Diputación con Ceuta, sus instituciones y sus ciudadanos y reclama "una respuesta extraordinaria, coordinada, firme y sostenida en el tiempo" por parte del Gobierno de España, al entender que "la magnitud de los acontecimientos supera las capacidades ordinarias de la ciudad autónoma".

"Ningún ciudadano de Ceuta puede sentirse solo o desprotegido, como tampoco puede trasladarse a una ciudad española la responsabilidad en materias como fronteras, inmigración, seguridad, relaciones exteriores y defensa de la integridad territorial", ha señalado Martín.

El portavoz popular defenderá tambien la necesidad de "reafirmar la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, y de que el Estado despliegue los recursos necesarios para recuperar al completo la normalidad, garantizar la seguridad y proteger los derechos fundamentales de los ceutíes".

La moción demanda también "la identificación de quienes accedieron irregularmente a territorio español y la aplicación de los procedimientos legalmente establecidos para su retorno a Marruecos", argumentando que "la integridad territorial de España no es cuestionable ni negociable. Ceuta y Melilla son parte inseparable de España, de su historia, de su presente y de su futuro".

Igualmente, la mocion también reconoce el trabajo desarrollado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Policía Local de Ceuta y los servicios de emergencia, a la vez que insta al Gobierno a "reforzar de forma permanente la protección y vigilancia de la frontera, ejercer plenamente sus competencias en materia de control fronterizo, inmigración y seguridad, y exigir a Marruecos el cumplimiento de sus compromisos de cooperación y readmisión".

COORDINACIÓN CONTRA EL NARCOTRÁFICO

La segunda moción del Grupo Provincial del PP plantea la reactivación inmediata de OCON-Sur, el Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico en el Sur, y un refuerzo de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba. La iniciativa recuerda que "esta unidad especializada, creada en 2018, estuvo integrada por 150 agentes y desarrolló durante los cuatro años en los que estuvo operativa más de 22.000 operaciones, con más de 12.000 detenciones, 1.400 toneladas de droga incautadas y bienes decomisados por valor de 300 millones de euros durante sus cuatro años de funcionamiento".

Martín ha reclamado "recuperar una estructura permanente, con mando único, capacidad real de coordinación y medios humanos y materiales suficientes", pues "la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada exige una respuesta integral", y "combatir eficazmente estas organizaciones pasa por recuperar herramientas especializadas que demostraron su eficacia, como OCON-Sur, pero también por reforzar los efectivos de la Guardia Civil, cubrir las vacantes existentes y garantizar que los agentes dispongan de los medios materiales, tecnológicos y operativos necesarios".

La moción pone además el foco en la situación de la Guardia Civil en Córdoba. Según los datos recogidos en la iniciativa, "la provincia cuenta actualmente con 231 vacantes, lo que representa un déficit del 18% respecto a la plantilla que debería estar cubierta. En Puente Genil, por ejemplo, la dotación se estima en unos 45 efectivos frente a los 60 que serían necesarios para garantizar una cobertura razonable".

A juicio de Martín, "en la provincia de Córdoba resulta imprescindible cubrir las vacantes existentes, reforzar las plantillas y dotar a los puestos y unidades de los recursos materiales y tecnológicos necesarios", precisando el portavoz popular que la proposión pide también "la declaración de Zona de Especial Singularidad para el litoral andaluz y el cauce del Guadalquivir, más medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el reconocimiento de la consideración de profesión de riesgo para sus agentes".