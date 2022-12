El PP ratifica a José Agustín González como candidato a la Alcaldía de Jaén en una Junta Directiva Extraordinaria

JAÉN, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP de Jaén ha ratificado a José Agustín González, actual director general de Consumo de la Junta de Andalucía, como candidato a la Alcaldía de Jaén en las elecciones municipales de mayo de 2023. Lo ha hecho en una Junta Directiva extraordinaria y urgente y que según el presidente provincial del PP, Erik Domínguez, ha sido convocada para "mostrar el apoyo a nuestro candidato".

Por su parte, José Agustín González, ha dicho en declaraciones a los periodistas que con la Junta Directiva de este jueves "se escribe la primera página del futuro de Jaén" y echa andar un proyecto basado en todo lo que ha impulsado "el Gobierno del cambio" en Andalucía y que busca que "Jaén deje de estar en el vagón de cola".

"Es un privilegio liderar este proyecto que se basa en conformar un Jaén de futuro, de progreso", ha dicho el candidato del PP a la Alcaldía de Jaén que, en declaraciones a los medios, ha confirmado que por el momento no tiene fecha para abandonar su cargo como director general de Consumo puesto que ahora mismo y hasta que no se convoquen las municipales no hay causa de incompatibilidad.

El candidato ha estado arropado en su confirmación por el vicesecretario nacional de Economía del PP, Juan Bravo, que se ha mostrado confiado en los resultados que obtendrá su formación en las municipales como antesala de lo que finalmente ocurra en las próximas generales.

Por lo pronto, el objetivo de José Agustín González será recuperar un Ayuntamiento como el de Jaén en manos del socialista Julio Millán desde los comicios de 2019. El candidato del PP en Jaén capital en 2019 fue Javier Márquez, que de hecho optaba a la reelección, pero no pudo mantener finalmente la Alcaldía, que quedó en manos del PSOE, que fue la fuerza más votada y logró el apoyo de Ciudadanos (Cs).