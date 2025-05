El PP-A rechaza en solitario la comisión de investigación en el Parlamento sobre contratos sanitarios que pedía el PSOE

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves la creación de una comisión de investigación sobre contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) registrada por el Grupo Socialista. El rechazo se ha sustentado en los votos contrarios del Grupo Popular, mientras ha recibido los votos favorables del promotor, el Grupo Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía, y Vox en Andalucía se ha abstenido.

La defensa de la iniciativa la ha asumido la portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, quien ha esgrimido "el derecho de los andaluces a saber la verdad" por cuanto ha planteado que "con más dinero que nunca la sanidad funciona peor que nunca", convencida de que el objetivo de fondo es "cambiar derechos por negocios" y que la Junta de Andalucía "está pegando un pelotazo sanitario a costa de la salud de los andaluces y llenan el bolsillo de unos cuantos a dedo, sin control".

"Quieren clientes en vez de pacientes", ha dicho la portavoz socialista, quien ha proclamado que "sí o sí vamos a saber la verdad, dónde está el dinero".

La solicitud de comisión de investigación planteada por el PSOE-A se centra en "las contrataciones realizadas en el ámbito del Sistema Sanitario Público de Andalucía, integrado tanto por el Servicio Andaluz de Salud como por las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias, durante los ejercicios 2020 a 2023 y hasta la fecha", y cuenta con el criterio contrario del PP-A, por lo que no es previsible que salga adelante dada la mayoría absoluta con la que cuenta el Grupo Popular en el Pleno.

Esta es la segunda iniciativa de creación de una comisión de investigación sobre los contratos del SAS que presenta el PSOE-A en esta legislatura. La primera fue rechazada por el Pleno del Parlamento en abril de 2024, y el PP-A, por otro lado, también rechazó en esta legislatura una iniciativa de creación de una comisión de investigación presentada por el grupo Por Andalucía.

El Grupo Socialista ha justificado la necesidad de crear una comisión de investigación para analizar si las referidas contrataciones "han servido para reducir las listas de espera, se han ajustado al marco normativo vigente y si se ha producido una adecuada gestión de los recursos públicos de la Junta de Andalucía".

"INTERÉS PÚBLICO" DE LA INICIATIVA

Según se sostiene en el texto de la iniciativa, registrado a principios del pasado mes de abril, "resulta más que evidente la preocupación de la ciudadanía por una correcta gestión de los fondos públicos y por la situación de las listas de espera sanitarias", por lo que es notorio que la petición de crear una comisión de investigación "persigue un claro interés público, ya que afecta a las contrataciones efectuadas en el ámbito del sistema sanitario público de Andalucía".

Para el Grupo Socialista, es fundamental determinar "si las referidas contrataciones han servido para reducir las listas de espera, se han ajustado al marco normativo vigente, y si se ha producido una adecuada gestión de los recursos públicos de la Junta de Andalucía" o, por el contrario, "se ha hecho un uso presuntamente irregular de este tipo de contratación durante el periodo señalado, lo que comprometería el gasto público y la generación de obligaciones de la Junta".

Explica que se ha tenido conocimiento de que los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre la contratación del SAS a nivel provincial "también han fiscalizado de forma desfavorable no solo la contratación de emergencia desde el año 2020, sino que también han dictaminado de forma negativa la fragmentación de los contratos menores".

En este sentido, según añade, un juzgado de instrucción en la provincia de Cádiz está investigando la fragmentación de contratos menores en esa provincia entre los años 2020 y 2021, "lo que ha comportado que la Junta de Andalucía se haya personado como parte perjudicada, admitiendo de esa manera la existencia de un posible fraude en la citada contratación", apuntan desde el PSOE-A.

Asimismo, destaca que también se han producido "numerosos ceses tanto en el ámbito de la cúpula de la Intervención General de la Junta de Andalucía, que fiscalizó la referida contratación, como en los altos cargos del Servicio Andaluz de Salud, incluido el del director general de Gestión Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, que requieren que sean explicados por parte de los responsables de la consejería".

PP-A: "NO PODEMOS INVESTIGAR LO QUE NO EXISTE"

La diputada del Grupo Popular Beatriz Jurado ha expresado el rechazo de su grupo a la creación de la comisión de investigación por considerar que se trataba de "una actuación inventando corrupción en sanidad", de la que ha afirmado que "no existe", y por ello ha inferido que "no podemos investigar lo que no existe".

Jurado ha desestimado que "se cuestione" modelos de contratación de emergencia y ha defendido su extensión hasta 2023, aun cuando la normativa estatal que la amparaba dejó de estar vigente, al esgrimir que 2021 fue el año cuando "más españoles y andaluces fallecieron", por lo que ha proclamado que la contratación de emergencia "no fue una opción, fue una obligación para salvar vidas".

La diputada de Vox Ana María Ruiz ha sostenido que "estos socialistas hacían contratos por horas y hablaban de la plantilla colchón", ha replicado que habría que abrirle "una comisión de investigación al Partido Socialista y al Gobierno de la nación", mientras ha hablado de "alimañas de puticlub, de enchufes diarios, de corrupción diaria".

Ha recriminado al PP que "la esperanza de cambio que se merecían los andaluces, no han cambiado nada", por cuanto "siguen con contratos a dedo", convencida de que "prolongan el mismo esquema con otra marca" y "priman los conciertos privados sobre las plantillas", antes de advertir sobre "la estafa continua del bipartidismo".

El portavoz adjunto del Grupo Por Andalucía, José Manuel Gómez Jurado, ha sostenido que "la gente se enfada con razón" por cuanto "sabe lo que está ocurriendo con la sanidad", que ha descrito como "un proceso desaforado de trasvase de dinero público a la sanidad privada", antes de proclamar que "corrupción y privatización son dos caras de la misma moneda".

Tras considerar que "hacer negocio con la salud de la gente es indecente, inmoral", Gómez Jurado ha señalado que "hay cuatro cargos de la arquitectura del Gobierno andaluz imputados" mientras "el presidente Moreno Bonilla se pone a hablar de la corrupción de Madrid" cuando "la privatización no es algo que nos inventemos nosotros, son datos", por cuanto ha asegurado que Andalucía ha pasado de ser "la antepenúltima a la cuarta en privatización de la sanidad" y que "se hacen más conciertos ahora que hace 10 años".

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, quien ha aludido a la ausencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, de este Pleno tras asistir a la final de la Conference League que disputó el Betis ante el Chelsea en Polonia por cuanto "ha preferido pegarse tres días de puente para ver al Betis", ha sostenido que "algo tendrán que esconder" ante el rechazo a crear una comisión de investigación.

Se ha preguntado "dónde va el dinero de la sanidad pública" tras apuntar que hay "dos casos de corrupción abiertos", en alusión a las diligencias previas que se siguen en juzgados de instrucción de Cádiz y Sevilla tras denuncias de Podemos Andalucía y PSOE de Andalucía.

"234 millones de dinero público ha ido a la sanidad privada", ha afirmado García, quien ha recriminado al Gobierno andaluz hacer del "derecho a la salud una oportunidad de negocio".