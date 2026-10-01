PP reclama al alcalde de Jaén el mismo trato para todas las asociaciones vecinales de la ciudad

La concejala popular Maribel López - PP EN EL AYUNTAMIENTO

JAÉN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Jaén ha reclamado el mismo trato para el conjunto de asociaciones de vecinos de la ciudad. Lo ha hecho tras acusar al alcalde, Julio Millán (PSOE), de actuar con "sectarismo" y ofrecer un "trato discriminatorio" en el reparto de los recursos destinados al movimiento vecinal.

La denuncia se produce tras la adjudicación de 18.137,90 euros de forma exclusiva a la Federación de Asociaciones de Vecinos Objetivos Comunes (OCO) para el patrocinio de actividades y fiestas de barrio durante el año 2026.

Según ha detallado la concejala popular Maribel López, la resolución municipal contempla un contrato menor por un importe de 14.990 euros más IVA --lo que eleva el total a los citados 18.137,90 euros--, con una vigencia temporal que se extiende desde el 1 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2026.

López ha explicado que, durante la celebración del último pleno, preguntó directamente al equipo de gobierno socialista por los motivos de conceder este patrocinio únicamente a OCO, dejando fuera tanto a la Federación Ciudadanos por Jaén como a las asociaciones vecinales que han optado por no integrarse en ninguna federación.

Al respecto, la edil ha criticado que el PSOE justificara la medida apelando a un "criterio de proporcionalidad" basado en que OCO cuenta con un mayor número de colectivos federados. "La proporcionalidad deja de ser tal y se convierte en sectarismo cuando solamente se utiliza para beneficiar a una parte del movimiento vecinal", ha advertido López.

Asimismo, ha apuntado que con esta política "se están creando federaciones, asociaciones y, en último término, barrios y vecinos de primera y de segunda" .

Desde el Grupo Popular defienden que si el Consistorio considera que la representatividad debe ser el criterio de distribución, "lo coherente sería establecer una cantidad por asociación y repartirla directamente entre todas ellas", o bien asignar a cada federación la cuantía correspondiente al número de colectivos que representa.

Asimismo, la concejala ha acusado al gobierno local de emplear estos patrocinios para "comprar fidelidades dentro del movimiento vecinal" y ha exigido que el dinero público no se use para "crear redes de asociaciones agradecidas al PSOE", sino para asegurar que todos los barrios desarrollen sus actividades en igualdad de condiciones.

Por último, López ha alertado de que esta gestión puede "terminar forzando indirectamente" a las asociaciones independientes a federarse si constatan que quedarse fuera de OCO implica perder el acceso a determinados recursos del Ayuntamiento.