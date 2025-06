El PP reclama al Estado soluciones hídricas para Los Pedroches y critica el "cortoplacismo" en la gestión del agua

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 2 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario del PP de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha afirmado que el partido "no busca librar una batalla, sino hacer comprender al Estado que no puede conformarse con el cortoplacismo, especialmente en una comarca como Los Pedroches, que necesita el agua para seguir creciendo. Sobre todo, Los Pedroches no puede volver a quedarse sin agua", ha subrayado.

Así lo ha expresado Fernández-Pacheco durante su intervención en el 'Foro Agua y Futuro en Córdoba', celebrado en Pozoblanco, al que ha asistido acompañado por el presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, y el presidente del Comité Electoral, Salvador Fuentes. Este encuentro ha reunido a referentes del sector agroalimentario y del ámbito del agua procedentes del mundo empresarial, universitario y asociativo.

En este contexto, ha destacado la importancia de organizar foros como este para "escuchar a la sociedad, conocer sus necesidades y preocupaciones, y desde las administraciones públicas trabajar para darles respuesta".

Durante la clausura, Fernández-Pacheco ha hecho referencia a las obras pendientes de conexión entre el embalse de La Colada y la potabilizadora de Sierra Boyera, cuya ejecución está pendiente de autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG).

Al respecto, ha asegurado que "es fundamental convencer a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que actualmente rechaza, sin justificación, que la Junta de Andalucía lleve a cabo unas obras esenciales para garantizar un suministro de agua estable, de calidad y con previsión de futuro".

El presidente del PP de Córdoba en su intervención ha reiterado que tanto el PP como el Gobierno andaluz "defendemos el interés general y el derecho de los vecinos del norte de Córdoba a contar con un sistema de abastecimiento hídrico moderno, eficiente y con garantías".

Molina ha recordado que las infraestructuras previstas son "imprescindibles para un abastecimiento estable y seguro a medio y largo plazo". "Nadie entiende que algunas decisiones políticas impidan una infraestructura clave para el norte de Córdoba", ha subrayado, para insistir en que "lo que está en juego es el derecho al agua de miles de personas".

Asimismo, ha valorado que la Junta de Andalucía ha actuado con "responsabilidad, con rigor técnico y con voluntad de consenso". "Pedimos lo mismo a las instituciones del Estado, que no pongan obstáculos donde debe haber colaboración y soluciones".

Por su parte, Fuentes ha asegurado que "es inconcebible que en la provincia de Córdoba tengamos tres pantanos en 100 kilómetros cuadrados, Sierra Boyera, La Colada y Puente Nuevo, y que pase lo que sucedió hace dos años cuando 80.000 vecinos del Norte de Córdoba no tenían agua potable en sus grifos y la recibieron durante un año a través de camiones cisterna. Eso no lo podemos consentir, y no lo vamos a consentir porque es una situación absolutamente injusta", ha afirmado.