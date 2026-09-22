El PP reclama la exención del IRPF en ayudas andaluzas por borrasca y plan de emergencia por subida de gasóleo agrícola

La portavoz de Agricultura del PP en el Senado de España, Lorena Guerra, en rueda de prensa. - PP

CÓRDOBA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Agricultura del PP en el Senado de España, Lorena Guerra, ha reclamado este martes al Gobierno de España "una respuesta inmediata" ante la situación que atraviesa el campo español y ha centrado sus demandas en dos cuestiones que, a su juicio, requieren medidas "urgentes": el tratamiento fiscal de las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a los afectados por las borrascas y el incremento del precio del gasóleo agrícola.

En una rueda de prensa, Guerra ha pedido al Ejecutivo que "las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía para paliar los daños ocasionados por las borrascas queden exentas del IRPF, al igual que sucede con las ayudas otorgadas por el propio Gobierno central".

"Es el mismo agricultor, el mismo daño y la misma necesidad", ha subrayado, para asegurar que "no se entiende que el tratamiento fiscal dependa de quién concede la ayuda", de ahí que haya solicitado al gobierno de Sánchez que "garanticen el mismo tratamiento para todos los afectados".

La senadora ha recordado que "estas ayudas no son un premio ni un dinero que le haya tocado a nadie, sino recursos destinados a agricultores y ganaderos que han sufrido pérdidas y necesitan apoyo económico para recuperar sus explotaciones".

En este sentido, Guerra ha criticado la respuesta ofrecida por el ministro de Agricultura, Luis Planas, a la pregunta formulada en el Senado sobre esta cuestión y ha reclamado al Ejecutivo que "dé una respuesta concreta a las necesidades planteadas por el sector". "No contestó nada, se fue por las ramas como siempre", ha lamentado, para reprochar que "el ministro está más ocupado en su campaña para buscarse un sillón en la FAO que en defender a los que labran la tierra".

PLAN DE EMERGENCIA ANTE EL AUMENTO DEL GASÓLEO AGRÍCOLA

La segunda de las cuestiones abordadas por la senadora cordobesa ha sido el incremento del precio del gasóleo agrícola, que se sitúa actualmente en torno a los 1,70 euros por litro. "Es un incremento del 48% respecto al año pasado", ha afirmado Guerra, quien ha remarcado que "llenar el depósito de un tractor con capacidad para 600 litros supone unos mil euros".

La senadora ha advertido de que "esta situación se produce en un momento especialmente relevante para el sector, con la preparación de las tierras para la siembra de cereal y ante el inicio de la campaña de la aceituna".

Guerra ha cuestionado que la actual ayuda al gasóleo agrícola, que puede alcanzar los 20 céntimos por litro y cuyo período de aplicación finaliza el 30 de septiembre, pueda ser suficiente para hacer frente al incremento de los costes. "Los agricultores y ganaderos no pueden soportar estos costes", ha aseverado, apostillando que "los 20 céntimos por litro son insuficientes ante la situación actual y se terminan a final de este mes".

La popular ha defendido "la necesidad de un plan de ayuda de emergencia que tenga en cuenta no sólo el encarecimiento del gasóleo, sino también el aumento del precio de los fertilizantes y del conjunto de los costes de producción". "El campo ya ha anunciado nuevas movilizaciones en las carreteras, y no sacan los tractores a la carretera para entretenerse, porque sacar un tractor cuesta dinero y, cuando lo hacen, es porque la situación les está asfixiando", ha avisado.

Guerra ha subrayado además que "el campo afronta otros problemas relacionados con la burocracia y las exigencias administrativas", y ha reclamado al Ministerio de Agricultura "una mayor capacidad de anticipación y respuesta ante las dificultades del sector". "¿Qué hace el ministro de Agricultura?", se ha preguntado, recordando que "debería anticiparse a los problemas, escuchar al sector y defender la rentabilidad de los agricultores y ganaderos".

Ante ello, la senadora ha anunciado que el PP ya ha registrado en el Senado una iniciativa para abordar la situación del gasóleo agrícola y llevar esta cuestión al Pleno.

"Vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer: escuchar al campo, llevar sus problemas a las instituciones y exigir soluciones", ha manifestado, para apuntar que "los agricultores y ganaderos necesitan poder seguir trabajando, producir y vivir dignamente de su trabajo".