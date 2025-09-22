PP reclama al Gobierno un "paquete inversor" para el desarrollo eléctrico de la provincia de Jaén

JAÉN 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional y coordinador nacional de Energía y Desarrollo Sostenible del PP, Juan Diego Requena, ha reclamado al Gobierno de España un "paquete inversor" para el desarrollo eléctrico de la provincia de Jaén.

"Jaén necesita que el Gobierno de España invierta en su transición ecológica y en la lucha por el desarrollo industrial", ha dicho Requena, que ha incidido en la necesidad de que "de forma urgente se desarrollen infraestructuras eléctricas esenciales para el futuro de esta tierra".

Ha explicado que, una vez que los límites de inversión legales se han aumentado, "no hay razón para que no se planifiquen de forma urgente y se ejecuten", la nueva línea de muy alta tensión entre Manzanares y Guadame de 400 kV; que mejore la capacidad de la red de 220 kV y las capacidades de las subestaciones de Andújar y Olivares.

También ha planteado como necesaria la ampliación de la subestación de Guadame 400 kV con seis unidades adicionales; una nueva subestación de 400 kV en Úbeda; y la línea de muy alta tensión que conecte Granada y Jaén con Castilla-La Mancha, que mejore todo el suministro eléctrico del norte y este de la provincia; la conexión en alta tensión entre Guadame, Andújar y Úbeda, que vertebre la provincia de este a oeste; y una nueva subestación de 220 kV en Mazuelos.

Los populares abogan también por la inclusión de siete nuevas posiciones para la mejora de la generación con renovables, la demanda de consumidores directos, y la mejora de la demanda conectada a la red de distribución.

"No podemos consentir que Jaén sea saqueada una vez más por los socialistas para dar inversiones a otros territorios inmensamente más ricos que nosotros", ha aseverado Requena. ha añadido que si en la próxima planificación eléctrica del Gobierno de España no figuran estas infraestructuras eléctricas, junto con la previsión de la electrificación del tren, "el PSOE estará traicionando una vez más a Jaén y no lo podemos permitir".

En este punto, ha sostenido que la provincia de Jaén es, junto con Albacete, "la que mayor hueco de cobertura eléctrica sufre de toda España", por lo que "es el momento de mirar con ambición el futuro de la provincia de Jaén y es el momento de que el Partido Socialista de Jaén deje de ser el verdugo para Jaén y empiece a hacer algo constructivo por nuestra tierra".

En esta misma línea se ha pronunciado la secretaria general, Elena González, quien ha apuntado que por cuarto año consecutivo la provincia se mantiene como "la penúltima provincia en inversión por habitante al estar prorrogados los presupuestos de 2022". Ha añadido que desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018 "lo único que ha llegado desde el Gobierno para Jaén son promesas vacías".

"Vamos a seguir instando a través de medidas y a través de propuestas que se acuerde el Gobierno de Pedro Sánchez de la provincia de Jaén", ha afirmado la dirigente popular, al tiempo que ha reseñado que en materia de electrificación es "innegociable" que "se cumpla con Jaén, que no sean cantos de sirena, porque estaríamos cerrando la puerta a un futuro prometedor en la provincia".