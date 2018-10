El PP reclama a la Junta que el sector turístico de Granada participe en la toma de decisiones sobre la Alhambra

Publicado 06/10/2018 12:47:08 CET

GRANADA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reclamado al consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández Hernández, que dé cabida al sector turístico y empresarial granadino en la toma de decisiones del Patronato de la Alhambra, porque "lo que no se puede hacer es entorpecer el trabajo diario a las agencias de viajes y touroperadores, y expulsar a visitantes y futuros turistas".

Así se ha expresado en una nota de prensa este sábado la parlamentaria andaluza del PP Marifrán Carazo sobre lo que califica de "reivindicación histórica".

"La Junta tiene que dar un paso más y dar respuesta a una reclamación del sector turístico porque este representa una pata fundamental que tiene que verse representada en la gestión del Patronato de nuestro monumento más emblemático", ha defendido.

De esta forma, ha proseguido afirmando que "la Alhambra es de todos y aunque esté gestionada desde Sevilla, también es de la ciudad de Granada" y ha considerado que el edificio "no puede vivir de espaldas a la economía local granadina y al sector turístico, que lleva años dejándose la piel con muchas dificultades para poder trabajar".

Esta última afirmación la ha ejemplificado en las "numerosas quejas" del conjunto del sector turístico de Andalucía que, según la popular, incluso había una anunciado una concentración a las puertas del Patronato de la Alhambra, "en protesta por el sistema de distribución y venta de entradas al monumento nazarí impuesto por el gobierno de Susana Díaz".

"Concentración que fue desconvocada en cuanto el director del Patronato de la Alhambra decidió emprender un camino del diálogo con los agentes y sectores turísticos", ha explicado, a la vez que ha asegurado que "esto no se lo inventa el Partido Popular porque estas denuncias están saltando al ámbito público y social".

A juicio de Carazo, "no se puede consentir lo que ha ocurrido en los últimos meses en Granada, con reducción del número de visitantes", algo que cree que se produce a consecuencia del sistema impuesto en la venta de entradas de la Alhambra. "No perdamos visitantes, vamos a encontrar la fórmula que preserve el monumento, pero que incentive una visita de calidad al turista, y no que expulse visitantes y turistas", ha reclamado la dirigente popular.

Por ello, ha reclamado compromiso de la Consejería de Turismo para "vigilar la gestión que el Patronato de la Alhambra hace del monumento, por lo que supone y representa sobre la economía local y la marca Granada" y ha pedido más coordinación en la mesa sectorial que va a revisar el sistema de venta de entradas.