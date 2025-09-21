El PP reclama mediante una moción en Diputación más presencia de la Guardia Civil en los municipios rurales de Jaén

JAÉN 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP en la Diputación de Jaén defenderá en el pleno del próximo miércoles una moción en la que reclama al Gobierno de España el "refuerzo urgente" de efectivos y medios de la Guardia Civil en la provincia, "especialmente en las zonas rurales", donde "la falta de agentes y recursos es patente, complicando incluso las labores diarias de seguridad y vigilancia, no digamos ya ante emergencias o situaciones de riesgo".

El portavoz popular, Luis Mariano Camacho, ha subrayado que "se necesitan más guardias civiles, mejores medios y el compromiso firme de no cerrar ni un solo cuartel", así como destaca como "esencial" contar con un número de efectivos "adecuado" para "prevenir el delito, proteger a la población y asegurar el cumplimiento de la ley", ha añadido Camacho.

"Son pilares fundamentales para la convivencia y la calidad de vida en cualquier municipio y en el caso del ámbito rural, la labor de la Guardia Civil es determinante, de ahí que Jaén sea un territorio clave donde urge incrementar el número de agentes", ha manifestado.

Para el popular, la "reducción" de unidades especializadas y la "amenaza de clausura" de cuarteles en la provincia "es un ataque directo a la seguridad y un incentivo para la despoblación". "Cada cuartel que se cierra es una puerta abierta a la delincuencia y un portazo a la tranquilidad de nuestros vecinos", ha subrayado.

La moción insta al Ministerio del Interior, en coordinación con la Dirección General de la Guardia Civil, a "aumentar de forma prioritaria" la plantilla en la provincia, "dotar de más recursos materiales a los cuarteles y recuperar al cien por cien servicios esenciales como el Seprona o Intervención de Armas".

"En los años más duros de la anterior crisis económica la plantilla se redujo, pero desde entonces la situación ha cambiado y ha habido tiempo suficiente para revertirlo y no se ha hecho", ha lamentado Camacho, quien ha remarcado "la necesidad de nuevas instalaciones en pueblos como Arroyo del Ojanco o La Guardia de Jaén", pero que "el Gobierno central sigue haciendo oídos sordos a nuestro mundo rural".

Por ello, ha dicho que "el PSOE de Jaén tiene que decidir si está con los jiennenses o con Pedro Sánchez. Votar en contra de esta moción es votar contra la seguridad de nuestra gente y a favor de la despoblación de la provincia", ha sentenciado Camacho.