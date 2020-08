El PP reclama de nuevo la dimisión de Daniel Campos y lamenta las "pobres excusas" del PSOE ante el auto judicial

JAÉN, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Después de que el pasado martes el Juzgado Mixto número 2 de Linares abriese juicio oral contra el secretario general del PSOE linarense, Daniel Campos, por un presunto delito electoral al pedir el voto para su partido el mismo día de los comicios municipales de 2019, el PP le ha pedido de nuevo la dimisión.

La diputada autonómica del PP Ángela Hidalgo ha señalado en un comunicado "es el momento de que por una vez demuestre su honestidad política y presente de forma inmediata su renuncia al acta de concejal y en consecuencia también su puesto de diputado provincial".

Campos, en opinión de la dirigente popular, "no puede permanecer ni un minuto más como representante de los linarenses, ya que un juzgado ha decidido que existen suficientes indicios de que haya cometido un delito electoral y por lo tanto su honestidad , ética y honorabilidad están puestas en entredicho".

Para el PP es "muy lamentable" escuchar algunas de las "pobres excusas que andan soltando los socialistas para justificar que Campos no dimita", pues los socialistas avisan de que se no se trata de un caso de corrupción. Hidalgo ha añadido que estos argumentos sólo vienen a "ratificar el apego de Campos al sillón y al sueldo". "Lo ponga o no un Código Ético, lo que está claro es que tras la correspondiste Instrucción judicial tanto la Fiscalía como el Juzgado han visto serios indicios de un delito electoral en la actuación de Daniel Campos".

La dirigente popular, en cualquier caso, ha recordado que tanto la acusación particular como el Fiscal han pedido penas de prisión e inhabilitación para el dirigente socialista, con lo que "por decencia y por honestidad, Campos debe irse a su casa y no esconderse en si es un delito más o menos grave". "A nosotros nos parece muy grave que se le acuse un delito contra las normas básicas de un proceso electoral, si restamos importancia a eso, ya sabemos que para el PSOE todo vale, y en democracia no es así".

¡

¡