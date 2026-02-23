PP registra iniciativas en las Cortes por "la exclusión del 53 por ciento del campo granadino" de las ayudas

El vicesecretario de Agricultura del PP de Granada, Antonio Mancilla, acompañado por representantes de Asaja, así como por la portavoz provincial y diputada Lourdes Ramírez, y la portavoz adjunta en el Senado, Inmaculada Hernández. - PP

GRANADA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Agricultura del PP de Granada, Antonio Mancilla, ha anunciado en rueda de prensa que los diputados y senadores granadinos van a registrar iniciativas en las Cortes para exigir al Gobierno de España que rectifique el Real Decreto-ley 5/2026, "que excluye al 53 por ciento de los municipios de la provincia de las ayudas por el temporal".

Mancilla, acompañado por representantes de Asaja, así como por la portavoz provincial y diputada Lourdes Ramírez, y la portavoz adjunta en el Senado, Inmaculada Hernández, ha subrayado que esta "incomprensible decisión" afecta a comarcas enteras como Huéscar, Guadix, la Alpujarra o los Montes Orientales, en las que los daños en explotaciones agrarias e infraestructuras han sido muy graves.

"Queremos que expliquen a los agricultores y ganaderos granadinos cuándo van a subsanar este error que deja en una situación insostenible al campo de nuestra provincia".

El vicesecretario ha destacado que esta situación contrasta con la actuación de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Granada, que han respondido "con rapidez, rigor y sin discriminar a nadie".

En este sentido, ha puesto en valor la presencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y del presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, "sobre el terreno, escuchando a los afectados y poniendo soluciones encima de la mesa".

"La Diputación ha aprobado un paquete extraordinario de 43 millones de euros de las que se van a beneficiar todos los municipios de la provincia, unas ayudas para las que solicitamos la exención del IVA de manera que lleguen íntegras a los ayuntamientos y puedan invertir hasta el último euro en paliar los efectos de las borrascas", ha recordado Antonio Mancilla.

"No podemos permitir que miles de agricultores y ganaderos queden fuera por un criterio administrativo que no responde a la realidad del campo granadino", ha apuntado el vicesecretario popular.

"El Gobierno debe rectificar con urgencia y dar tranquilidad al sector primario y los municipios que hoy no se pueden acoger a unas ayudas indispensables para recuperar la normalidad y limitar las pérdidas que las lluvias han provocado", ha concluido.