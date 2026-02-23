Moreno destaca los 220 millones de euros en inversión sanitaria en Huelva esta legislatura: "Una cifra inédita"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, acompañado por otras autoridades, inaugura el nuevo consultorio de salud de Corrales (Huelva). - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

ALJARAQUE (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado este lunes que la inversión "global" en materia sanitaria en la provincia de Huelva al término de esta segunda legislatura "será de unos 220 millones de euros", con 40 millones de ellos presupuestados este 2026 para iniciar la construcción de "ese gran proyecto sanitario" que es el nuevo Hospital Materno Infantil, toda vez que ha subrayado que en Andalucía se ha "duplicado" el presupuesto en Sanidad, "pasando de los 8.900 millones en 2018 a 16.200 en 2026".

Así lo ha manifestado Moreno durante la inauguración del consultorio de salud de Corrales, núcleo del municipio onubense de Aljaraque, donde el presidente de la Junta ha agradecido al resto de consejerías que hayan sido "muy generosas" para que se haya podido "casi duplicar el presupuesto de sanidad", así como a los profesionales sanitarios, "que son el alma de todo el sistema".

Con respecto a la provincia onubense, el presidente de la Junta ha señalado que en entre 2019 y 2025 la administración andaluza lleva "una inversión global acumulada de 180 millones de euros" en Huelva, lo que ha calificado como "una cifra histórica" que "no tiene ningún tipo de precedente en la provincia" y que "refleja el compromiso y también la responsabilidad por parte del Gobierno andaluz con la continua mejora asistencial, en este caso, en favor de los onubenses".

Al respecto, ha señalado que "son ya siete los centros de salud totalmente nuevos que se han construido en estos años" por parte del Gobierno de Andalucía en Huelva, "los de Galaroza, Isla Chica --en Huelva capital--, Gibraleón, Lucena del Puerto, Niebla y Rosal de la Frontera"; a los que ha añadido "el número ocho en Aracena, que está en fase de redacción de proyecto de obra".

Moreno ha indicado que junto a "numerosas obras que se han ido haciendo, algunas de ampliación, otras de mejora" y de planificación de "renovación de la red de atención primaria, que necesitaba encarecidamente", todo esto supone "una modernización y actualización y un esfuerzo inversor por encima de los 25 millones de euros, que no solo han sido en obra sino también en incorporar equipamiento médico y tecnológico, muchos de ellos de última generación en cada uno de los centros".

"Todas las actuaciones muestran el esfuerzo inversor más que importante, gracias al contribuyente, a los sanitarios y al resto de consejerías y a los profesionales sanitarios. Sin ellos, por muchos edificios que hagamos, por mucha tecnología que introduzcamos, nada va a mejorar. Mejora porque tenemos profesionales con vocación, con capacidad y talento para dar esa respuesta que necesitan los ciudadanos", ha dicho antes de añadir que todo es "para que todos los andaluces tengan acceso a una prestación sanitaria de calidad, vivan donde vivan".

MATERNO, RIOTINTO Y CHARE LEPE

En cuanto al inicio de las obras del Hospital Materno Infantil en Huelva, cuya primera piedra simbólica será colocada el próximo mes de marzo, Moreno ha recordado que el pasado 12 de febrero "por fin firmamos el contrato de obra, la adjudicación" después de "un recurso por parte de otra empresa que no estaba de acuerdo en la adjudicación", algo que ha afirmado que "suele pasar", pero que ya se ha resulto aunque "ha retrasado un poco más" el inicio de las obras.

"Y en marzo pondremos la primera piedra y se iniciarán las obras del nuevo hito de nuestra sanidad pública en la ciudad. El Materno Infantil costará unos 83 millones de euros, de los que hemos consignado para este año unos 17 millones de euros, que es la primera fase. Unas obras que tienen un plazo de ejecución de 34 meses", ha señalado antes de añadir que "hasta ahora todas se han ido cumpliendo en tiempo y forma. Una vez que se adjudica una obra a una empresa y un proyecto, este hospital ya no tiene vuelta atrás", ha remarcado.

De este modo, en marzo se hará "el gesto simbólico de poner la primera piedra" porque "es el arranque" aunque ha explicado que la empresa adjudicataria "ya está haciendo las cartas, las mediciones y todo lo que supone el inicio de esa obra que va a ser el mes que viene", lo que supone "una gran noticia para la provincia de Huelva".

Asimismo ha señalado que la Junta va a "rematar" la "mayor renovación de instalaciones que se viene acometiendo en el Hospital de Riotinto, que incluye entre otros aspectos la reforma de todo su bloque quirúrgico" que "lo necesitaba" porque es "el corazón del centro" y para 2026 hay una partida "de más de tres millones de euros".

Asimismo, ha añadido que este año "también estará listo el centro de alta resolución de Lepe, con un último esfuerzo inversor de 2,5 millones de euros, entre otras muchas actuaciones", ha señalado.

"En definitiva, se ha hecho un esfuerzo inversor más que importante y quiero agradecer aquí primero al contribuyente, que es al final el que con sus impuestos hace posible que hayamos conseguido pasar de ser los últimos en España en inversión por habitante a estar por encima de la media de España en siete años", ha dicho.

CONSULTORIO DE CORRALES

Con respecto al consultorio de Corrales, el presidente de la Junta de Andalucía ha destacado que se trata de un nuevo espacio "que duplica las consultas y cuenta con fisioterapia, rehabilitación y odontología, que hasta hace poco se daban en el Centro de Salud de Aljaraque", ya que "el anterior consultorio ya no daba más de sí". Con ello, "se responde a las necesidades presentes y futuras de esta pedanía" y supone "más cercanía, más comodidad a todos y cada uno de sus vecinos, así como la liberación de espacios y citas en el centro cabecera principal en Aljaraque que se va a descongestionar", ha añadido.

"Y aquí está operativo desde diciembre de 2025 tras una inversión cercana al millón y medio de euros, cuantía asumida entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. La Junta con algo más de un millón de euros que proceden del Plan de Mejora de Infraestructura de Atención Primaria, de los fondos europeos, y también el Ayuntamiento de Aljaraque, que se ha hecho cargo del resto de algo más de 420.000", ha indicado.

Se trata de un espacio que "moderno, accesible y amplio", que está dispuesto arquitectónicamente en "dos módulos, más la cimentación de un tercer módulo con vista a una futura ampliación en caso de ser necesaria", algo que se prevé "conociendo el avance demográfico y el interés que despierta este municipio".