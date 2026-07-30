PP registra una moción de urgencia al pleno para exigir al Gobierno conexiones ferroviarias para Granada

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, con la moción que irá a pleno sobre las conexiones ferroviarias. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha anunciado esta jueves que el Grupo Municipal Popular ha registrado una moción de urgencia que se debatirá en el pleno del mes de julio para exigir al Gobierno de España unas conexiones ferroviarias adecuadas para la ciudad.

Esta reivindicación se produce horas después del dictamen del Gobierno de España sobre la descentralización de la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP), en el que las conexiones han resultado determinantes en la decisión de privar a la ciudad de esta importante infraestructura.

Entre las reivindicaciones que recoge la moción figura exigir al Gobierno mejores conexiones para Granada con Andalucía, España y el resto del mundo, con un tren a la altura de nuestra ciudad: más conexiones y mayores frecuencias con Madrid como mínimo en días laborables; más conexiones ferroviarias y mejores horarios, con viajes directos a Madrid, como tienen Málaga y Sevilla.

Carazo ha recordado que no es la primera vez que el Pleno Municipal hace esta reivindicación: "Fue la primera moción que presentamos al llegar al gobierno de la ciudad hace tres años, en el primer pleno y lamentablemente, en todo este tiempo, el Gobierno de España no ha dado ningún paso para mejorar la conectividad".

"Los granadinos exigen respuestas, compromisos reales y su cumplimiento y es nuestro deber reivindicarlos y hacer todo lo que está en nuestra mano para que se traduzcan en la mejora de la competitividad de la ciudad y de toda la provincia".

En la resolución sobre la elección de la sede de la Agencia de Salud Pública se confirma que la candidatura de Granada iguala a Zaragoza en varios aspectos valorados por el Gobierno, pero existe una diferencia que ha inclinado la balanza y que se concentra en los criterios de transporte y respaldo logístico, donde el análisis reconoce a Zaragoza ventajas sobre aspectos que Granada "arrastra por la desatención que la administración central viene brindando a Granada en materia ferroviaria y también aeroportuaria".

La alcaldesa ha señalado que esta reivindicación busca "poner sobre la mesa el mismo nivel de compromiso y de infraestructuras de los que otras ciudades disfrutan desde hace años, y que Granada lleva reclamando sin respuesta desde el primer día de este equipo de Gobierno".

"Una ciudad con la proyección científica, tecnológica, universitaria y sanitaria de Granada debe seguir compitiendo por proyectos estratégicos, pero debe hacerlo en igualdad de condiciones en materia de infraestructuras y conexiones con otros territorios" ha expresado la regidora.