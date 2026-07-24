El PP reitera su "absoluto respaldo" a María Eugenia Moreno y critica "el asalto al gobierno que los vecinos votaron"

Foto de familia para escenificar el respaldo del PP a la ya exalcaldesa María Eugenia Moreno - PP DE SEVILLA

SEVILLA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha reiterado este viernes, 24 de julio, su "absoluto respaldo" a María Eugenia Moreno, ya exalcaldesa de Huévar, toda vez que al mediodía ha prosperado una moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos, con el respaldo de la edil escindida del PP, Isabel María Romero. El socialista Israel Álvarez se ha convertido de este modo en el nuevo regidor de la localidad aljarafeña con el apoyo de los seis ediles firmantes frente al voto en contra de los cinco concejales del PP.

De esta manera, "se ha consumado y materializado de forma efectiva el transfuguismo con el que no sólo se le arrebata la alcaldía a Moreno evidenciando una ruptura flagrante de los deberes de lealtad, disciplina y coherencia política, sino que, además, y, más grave aún, se aparta de la gestión municipal a quien los vecinos eligieron democráticamente", señala la formación política en un comunicado.

En opinión del PP, lo que se ha votado en este Pleno extraordinario "no es una moción de censura, sino la culminación de un pacto cuyos términos reales los vecinos de Huévar desconocen". En este sentido, desde el PP se muestran convencidos de que detrás de la moción podrían existir "contraprestaciones --delegaciones, dedicaciones exclusivas o retribuciones-- que, con el tiempo, muy posiblemente salgan a la luz y respalden lo que, mucho nos tememos, habría detrás de todo este asunto".

Un episodio en el que los protagonistas "se saltan por completo" la voluntad expresada en las urnas por los hervenses. "Han realizado operaciones de presunta compra de votos como en Albaida del Aljarafe y en otra localidad aljarafeña como es Huévar, todo hace indicar que intentan comprar voluntades políticas", añade el comunicado.

"El PSOE se ha hecho así con un gobierno que no pudo ganar en las elecciones, y que ahora consigue mediante un acuerdo negociado en los despachos y no ante los ciudadanos", abundan desde el PP al respecto. "Esta operación no responde a ninguna necesidad de gestión municipal, sino a un movimiento calculado para revertir el resultado electoral".

Frente a esta situación, el PP de Sevilla reitera el "respaldo unánime" a María Eugenia Moreno, alcaldesa 'popular', y destaca su gestión al frente del proyecto.

La moción fue registrada el pasado día 10 de julio y ha sido enmarcada por los 'populares' dentro de un "pacto de transfuguismo" para "arrebatar" la Alcaldía "al proyecto elegido por los vecinos". La exedil del PP "ya tenía retiradas las competencias que le fueron asignadas" al comprobar "dejación de funciones de manera reiterada" y "presuntas irregularidades en su gestión" y tras su condición como concejal no adscrita quedó extinguida su afiliación al PP.