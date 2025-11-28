PP-A reivindica la "estabilidad" del Gobierno de Juanma Moreno frente a la oposición "sincronizada" con el "sanchismo"

El portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, interviene en el debate sobre el estado de la Comunidad en el Pleno del Parlamento andaluz. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha reivindicado este viernes la "estabilidad" del Gobierno de Juanma Moreno que cuenta con mayoría absoluta en esta legislatura como lo que "mejor le viene a Andalucía", y ha cargado contra los cuatro grupos de la oposición --PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía-- que, en su opinión, están "sincronizados" y comparten objetivos comportándose como "poste repetidor del 'sanchismo'".

Así se ha manifestado Toni Martín durante su intervención en el debate sobre el estado de la Comunidad que se ha reanudado este viernes por la mañana en el Pleno del Parlamento precisamente con el turno del grupo que sustenta al Gobierno andaluz con mayoría absoluta, el PP-A.

El portavoz 'popular' ha comenzado su discurso aludiendo a la reciente conmemoración del día contra la violencia de género que se celebra el 25 de noviembre, para lamentar que "ningún grupo" de la oposición respaldara la propuesta de declaración institucional que con motivo de esta efeméride planteó el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre (PP-A), así como para dedicar un "mensaje emocionado de recuerdo para las 13 mujeres asesinadas en lo que va de año víctimas de la violencia machista" en Andalucía.

Tras felicitar al Gobierno de Moreno por la labor que desde la Consejería de Inclusión Social se hace "para acabar con esta pandemia del siglo XXI", ha tendido la mano a los grupos de la oposición para evitar que este tema sea "de enfrentamiento" y se sitúe "por encima de la pelea política".

Seguidamente, Toni Martín se ha congratulado de que, transcurridos ya tres años y medio de legislatura, "afortunadamente para Andalucía, seguimos siendo más los que no queremos crispación en la política, los que entendemos que la política debe basarse en los acuerdos", y "los que no compartimos esa degradación política en la que está sumiendo a España ese sembrador de odio que es Pedro Sánchez", ha añadido.

"CON LA ESTABILIDAD AVANZA ANDALUCÍA"

"Somos más los que queremos estabilidad, porque con la estabilidad avanza Andalucía para no tener que volver a la parálisis y la corrupción que había antes" en esta comunidad, que "es la misma que hay hoy en España", según ha proclamado el portavoz parlamentario del PP-A, quien también ha presumido de que "somos más los que no nos doblegamos ante las órdenes de partido si esas órdenes de partido van en contra de los intereses de los andaluces".

"Y somos más los que entendemos que, si partidos que se definen como antagónicos de pronto se ponen de acuerdo y se llevan a las mil maravillas, eso no deja de ser otra cosa que oportunismo político e interés electoral", así como quienes "respetamos las decisiones de la justicia y no nos dedicamos ni a atacar a los jueces, ni a decir que hacen política, ni que actúan al dictado de otros partidos, tanto si esas decisiones afectan a otros partidos como si esas decisiones nos afectan a nosotros", ha dicho también el portavoz del Grupo Popular.

Toni Martín ha aludido en ese punto a los supuestos "escándalos judiciales y de corrupción" que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, y ha puesto de relieve que Pedro Sánchez es "el único" de "su banda del Peugeot --en alusión también a los exsecretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y al exasesor de Ábalos Koldo García-- que todavía no ha entrado en la cárcel".

El representante del PP-A ha valorado también las cifras que demuestran que "Andalucía hoy es una tierra que avanza, que se está convirtiendo en competitiva, pujante, moderna", como que su economía ha crecido "un 9,4% desde el año 2019 al 2024", por encima de la media nacional, o que el paro "ha caído seis puntos desde 2019", y Andalucía lleva encadenando "54 meses consecutivos" de descenso del desempleo.

Y todo ello, según ha remarcado, "bajando todos los impuestos a todos los andaluces", según ha reivindicado Toni Martín, quien también ha acusado a la oposición de lanzar "bulos absurdos" sobre una supuesta "privatización" de servicios públicos que ha negado que se esté produciendo en Andalucía de la mano del Gobierno de Moreno, que, en cambio, "apuesta" por "un avance en inversión en políticas sociales", según ha defendido.

"EXAMEN" A LA OPOSICIÓN

El portavoz 'popular' ha aprovechado su turno para hacer un "examen" de cómo está la oposición al Gobierno de Moreno, conformada por cuatro grupos que están en "actitud de sincronizarse", que "comparten objetivos" y que se llevan ahora "extraordinariamente" bien, según ha opinado.

Toni Martín ha sostenido que los grupos de la oposición acudieron este pasado jueves al debate "sencillamente a destruir", y sobre el PSOE-A ha criticado su "obediencia ciega" a Pedro Sánchez, que "les dirige desde Madrid como a una marioneta", manteniendo hacia él una actitud de "humillación absoluta", según ha lamentado.

De igual modo, ha insistido en describir a Vox como el "cuñado" de la política española en estos tiempos, "en sentido figurado", tomando la figura del cuñado como la de "ese familiar que sabe de todo y más de todo que nadie, que lo solucionaría todo en diez minutos", que cree estar "en posesión absoluta de la verdad", con "una opinión desmesurada de sí mismo", pero que, en "la mayoría de las ocasiones, lo que esconde" es la figura de un "inoperante".

Respecto al grupo Por Andalucía, se ha preguntado "cómo van a conseguir poner de acuerdo a ocho millones y medio de andaluces con un mensaje serio y de cohesión" si sus cinco parlamentarios "no se ponen de acuerdo entre sí" y están "peleados entre ellos, sin dirigirse la palabra".

Y, sobre Adelante Andalucía, ha criticado que, "aunque parezca imposible, se ha radicalizado aún más en esta legislatura", y tratan de "volver a darle el Gobierno" de la Junta "al PSOE-A" ahora liderado por María Jesús Montero.

De esta manera, Toni Martín ha sostenido que los cuatro grupos de la oposición están "compartiendo sus objetivos y convirtiéndose en un poste repetidor del 'sanchismo'", y se ha declarado "seguro" de que "con esos mimbres no pueden formar una alternativa" al Gobierno del PP-A de Juanma Moreno, cuya "estabilidad" ha reivindicado.

Finalmente, el representante del PP-A ha dedicado unas palabras al modelo de financiación autonómica para insistir en reclamar la reforma del mismo porque el actual le ha "costado 15.000 millones de euros" a Andalucía, y para advertir que lo que ahora "amenaza" a esta comunidad en esta materia "se llama ordinalidad", y es el principio que "ha acordado" la ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "con sus socios catalanes", según ha denunciado.