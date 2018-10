PP-A reprocha a la Junta que tenga "cerrados" o "infrautilizados" sus centros de formación para el empleo

Publicado 06/09/2018 14:40:59 CET

SEVILLA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha reprochado este jueves al Gobierno andaluz que tenga "cerrados" cinco centros de formación para el empleo, mientras que uno "se va a abrir" --la escuela de hostelería de Islantilla (Huelva)--, y los demás se encuentran "infrautilizados".

Así lo ha aseverado la diputada 'popular' Teresa Ruiz-Sillero, en el transcurso de una comparecencia del consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, en comisión parlamentaria, donde, a solicitud del PP-A, ha abordado la situación de los centros fijos de Formación profesional y de las escuelas de hostelería dependientes de su departamento.

El consejero ha recordado que los centros y las escuelas de formación para el empleo con las que cuenta la Junta tienen por objeto la programación de acciones formativas en sectores de relevancia destinadas a personas en situación de desempleo, y ha resaltado los equipamientos con los que cuentan en sus instalaciones para impartir la formación.

En cuanto a los centros, el consejero ha detallado que el de Viator (Almería) "no está cerrado", sino que en él se imparten ciclos de Formación Profesional "por la mañana", mientras que sobre el centro 'Guadalquivir' de Sevilla ha comentado que, durante el pasado curso, ha sido usado para actividad de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), y, tras quedar "libre" el edificio el pasado mes de julio, ahora "se trabaja" para su "cesión" al Ayuntamiento hispalense, con la pretensión de que siga dedicado a la formación, según ha explicado Carnero.

Además, el consejero ha indicado que este año se continúa con la realización de cursos o acciones formativas en los centros de formación cordobeses de Montilla y Lucena, mientras que para el centro fijo de Linares (Jaén) se está licitando la ejecución de actividades formativas para este curso.

Además, ha detallado que se están desarrollando diez acciones en el centro de 'Cartuja' de Granada, y ocho en el centro 'Rafael Salinas' de Málaga.

ESCUELAS DE HOSTELERÍA

Sobre las escuelas de hostelería, el consejero ha indicado que "cuatro de cinco están a pleno rendimiento"; en concreto, las de La Cónsula, La Fonda --ambas en la provincia de Málaga--, La Laguna --en Baeza (Jaén)--, y Cádiz, mientras que para la escuela de hostelería de Islantilla (Huelva), la Dirección General de Formación Profesional ha aprobado una programación formativa a impartir en las anualidades de 2018 y 2019, y la actividad formativa en dicho centro, que "necesitaba unas obras", se iniciará "el próximo 10 de septiembre".

Así las cosas, el consejero ha defendido que el Gobierno de la Junta "trabaja intensamente para ofrecer una formación de calidad para el empleo".

En cambio, la parlamentaria del PP-A Teresa Ruiz-Sillero --quien ha comenzado su intervención señalando que "quizá" la de este jueves sea la última Comisión de Empleo de la legislatura, ocasión que ha aprovechado para agradecer el trabajo de sus compañeros del partido en dicho órgano--, ha lamentado que, "desgraciadamente, siguen cerrados cinco centros de formación".

"El PSOE es incapaz de conseguir que estos centros se pongan a funcionar y sean instrumentos para formar", ha criticado la diputada del PP-A, quien ha enfatizado que los centros de Algeciras y Jerez "están cerrados", y, además, ha reprochado al consejero que la Junta "todavía no ha autorizado" a diputados 'populares' por la provincia de Cádiz a visitar estos centros, como han solicitado.

Ruiz-Sillero ha señalado que el centro de Jerez está ubicado en una barriada, la de San Juan de Dios, "especialmente deprimida", y "está siendo objeto de robos y actos vandálicos", y ha urgido al consejero a poner en funcionamiento estos centros "de manera inmediata", porque "no tienen excusa para no ponerlos en marcha".

La diputada 'popular' ha continuado señalando que el centro 'Guadalquivir' de Sevilla también está "cerrado a cal y canto", al igual que el de Linares, a pesar de que ésta sea "la localidad que soporta la mayor tasa de desempleo joven de toda España". Además, ha pedido al consejero que explique si "va a privatizar" la formación de dicho centro.

La parlamentaria del PP-A ha dedicado también una mención especial al CIO Mijas (Málaga), para el que "hay que dar una solución", que "tiene que abrirse", y que igualmente "ha sido objeto de robos y vandalismo", mientras que sobre la escuela de hostelería de Islantilla ha celebrado que "por fin se va a abrir", algo que, según ha apostillado, "hay que agradecer a la constancia de trabajadores y diputados del PP que han ido a visitarla".

Ruiz-Sillero se ha referido también a la escuela de hostelería de Cádiz, cuyo restaurante "no tiene fecha para abrir", y al centro de formación de Gelves (Sevilla), que está "infrautilizado, como los de Cartuja, en Granada, o Viator", según ha abundado.

Finalmente, ha defendido que los centros que no se han cerrado ha sido "gracias a la labor intensa de los diputados del PP".

El consejero ha replicado a la diputada del PP-A que "nada más lejos de la realidad decir que los centros están abiertos gracias a ustedes" --los parlamentarios 'populares'--, y sobre el CIO Mijas ha aludido a la firma de un protocolo general de actuación con la Universidad de Málaga, y ha enfatizado que "nada más lejos de la realidad decir que estar cerrado".

Sobre el centro de Jerez, en cambio, ha reconocido que "está cerrado", pero, según ha apostillado, eso "no significa que no se le va a dar uso", y en ese sentido ha explicado que sus instalaciones se van a ceder a la Consejería de Educación, y el trámite para ello ya está "iniciado". Sin embargo, la parlamentaria del PP-A ha replicado al consejero que ha preguntado al departamento que dirige Sonia Gaya por eso y desde allí le han indicado que "no sabe nada".

Además, Carnero ha revelado que este mismo miércoles se respondió a la solicitud de visita de los diputados 'populares' a los centros de Jerez y Algeciras, algo que ha saludado Ruiz-Sillero aunque la autorización haya llegado "cuatro meses después", según ha apostillado.

LA JUNTA DIFERENCIA SU "MODELO" RESPECTO AL DEL PP

Respecto al centro de Linares, Carnero se ha sorprendido de la pregunta sobre si se pretende "privatizar" la formación. "Para eso hubiéramos copiado su modelo (el del PP), pero ese no es nuestro modelo", ha respondido el consejero, quien ha incidido en defender que los socialistas tienen una forma de hacer política que les "diferencia" de los 'populares'.

Por último, el consejero ha asegurado que "en el último trimestre" del año "estarán abiertos los restaurantes" de las escuelas de hostelería, y ha culpado a las "difamaciones" sobre la formación lanzadas, a su juicio, desde las filas 'populares', el hecho de que la Junta haya tenido que trabajar para que los centros formativos volvieran a funcionar tras dejar de hacerlo.