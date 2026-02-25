La Junta de Andalucía destaca "el buen ritmo" del proyecto 'Pilas es +', con una subvención de 213.000 euros

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos durante la inauguración de Innova 26. A 25 de febrero de 2026 en Pilas, Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

PILAS (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha subrayado este miércoles "el buen ritmo" del proyecto 'Pilas es +', al encontrase ya desplegados prácticamente el 90% de los dispositivos previstos. Esta iniciativa cuenta con una subvención de 213.000 euros a través de la orden CITI, cofinanciado con fondos del Programa Andalucía Feder 2021-2027 y una partida aportada por el Ayuntamiento pileño.

Así lo ha puesto de manifiesto el consejero durante el acto de inauguración de 'Innova.26. XVI Jornadas de Innovación Social de Pilas', en el marco de las cuales se inaugurará también PilasLab, una infraestructura pública para la innovación social y la activación territorial impulsada por el consistorio, ha informado la Junta en una nota de prensa. El desarrollo de esta iniciativa está a cargo de la entidad pública Sandetel, medio propio de la Junta de Andalucía, que adjudicaba en enero de 2025 a Innovasur un contrato de 18 meses de duración para la ejecución del proyecto.

En él, se prevé la implantación de una plataforma Smart City y diversos sistemas tecnológicos plenamente integrados con los servicios municipales para dar cumplimiento a los objetivos establecidos. Entre ellos está la mejora de la seguridad de la localidad mediante un sistema de gestión avanzada de sensores compuestos por cámaras inteligentes con capacidad de monitorización, el cuidado de la salud de la ciudadanía a través de control en tiempo real de la calidad ambiental, la protección de colectivos vulnerables incorporando soluciones innovadoras de seguimiento y asistencia y el fomento de la transparencia y la participación ciudadana.

Así, Gómez Villamandos ha explicado que el proyecto se estructura en cuatro componentes principales como con la Oficina de Transformación Digital (OTD), un espacio de capacitación, asesoramiento y cultura digital para ciudadanía, empresas y administración y la plataforma PilaSSmart, núcleo tecnológico que integra todos los sistemas inteligentes y ofrece un cuadro de mando para la toma de decisiones. Además, engloba el sistema inteligente de videovigilancia, formado por una red de cámaras y el centro de control municipal para reforzar la seguridad vial, rural y urbana; y el sistema de monitorización ambiental y de colectivos vulnerables, basado en estaciones para medir la calidad del aire y dispositivos para el cuidado de personas mayores y dependientes.

De este modo, durante su intervención en este acto, en el que también ha participado el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez, el consejero ha recordado que la orden CITI, gracias a la cual se está desarrollando 'Pilas es +', contempla 21 iniciativas a nivel regional con incidencia sobre 311 municipios de menos de 20.000 habitantes, que beneficiarán a 1,3 millones de andaluces. La finalidad de la misma es que puedan capitalizar en estas zonas las oportunidades de la economía digital a fin de mejorar la gestión y vertebrar un mayor equilibrio y cohesión entre todas las infraestructuras urbanas inteligentes de la comunidad andaluza. Al respecto, el consejero ha subrayado que actualmente, "19 iniciativas están ya en ejecución, lo que supone el 90% del programa, estando los dos proyectos restantes en fase de contratación".

Asimismo, ha señalado que este programa de incentivos cuenta con una dotación global de 9,25 millones de euros, de los cuales un máximo de 7,1 millones (77%) son sufragados por la Consejería de Universidad, a través del programa Andalucía Feder 2021-2027, y se otorgan mediante la modalidad de ayudas en especie. El 23% restante, es decir 2,15 millones, es asumido por las corporaciones y entidades de carácter local. En el caso específico de la provincia de Sevilla, Gómez Villamandos ha precisado existen tres proyectos en ejecución con un presupuesto de 1,2 millones de euros, los cuales repercutirán en la mejora de la calidad de vida de 156.000 personas de catorce municipios.

Además, en su discurso, el consejero de Universidad ha añadido que con el propósito de seguir impulsando actuaciones como estas y dar continuidad a la iniciativa AndalucíaSmart del Gobierno andaluz, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación está desarrollando el diseño del Plan Andalucía Región Inteligente 2026- 2030 (Plan ARI 2030), cuya formulación se aprobó en Consejo de Gobierno el pasado 18 de febrero.

A través del Plan ARI 2030 se propone la creación de un ecosistema regional dirigido a promover, facilitar e impulsar el desarrollo de soluciones inteligentes, basadas en datos, que tengan impacto en los ejes prioritarios de actuación de la comunidad autónoma. Con él se pretende que la investigación e innovación sean vehículos clave para la implantación de soluciones smart replicables y escalables en nuestro territorio y alineadas con las hojas de ruta municipales. "Apostar por la innovación es apostar por municipios más resilientes, transparentes y preparados para el futuro, capaces de transformar las dificultades en oportunidades y de mejorar, de manera concreta, la calidad de vida de sus habitantes", ha concluido Gómez Villamandos.

'Innova' es una iniciativa municipal impulsada por el Ayuntamiento de Pilas, concebida inicialmente como un evento anual de divulgación y alfabetización digital y que ha evolucionado, de forma progresiva y sostenida, hacia una política pública local de innovación social y digital en entorno rural. Hoy, esta cita se concibe como un instrumento municipal estable orientado a activar capacidades reales en la ciudadanía, el tejido económico local y el ámbito público, utilizando la innovación y la digitalización como palancas al servicio del desarrollo local, la cohesión social y la mejora de la acción pública.