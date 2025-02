PP-A reprocha a Planas que perjudique a los pescadores andaluces: "Extraña manera de ser andaluz"

CÓRDOBA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural del PP de Andalucía, José Carlos Álvarez, ha lamentado este jueves que el Gobierno de Sánchez y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el andaluz Luis Planas, sigan "sin dar soluciones a la pesca de arrastre".

Ha afirmado que Planas "perjudica gravemente" a los pescadores de Andalucía, "la segunda comunidad con mayor actividad de nuestro país", comportamiento que ha tildado de "inconcebible", así como una "extraña manera de ser andaluz".

Para el dirigente popular, "parece una broma de mal gusto que hoy se presente en un puerto andaluz sin avisar ni contar con los legítimos representantes de todos los andaluces. Esto supone una falta de respeto y deslealtad institucional que contrasta con el talante y la mano tendida de nuestro presidente Juanma Moreno".

Álvarez alude así al encuentro que en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) mantiene Planas en esta jornada con la flota pesquera de cerco del Golfo de Cádiz.

"Lamentamos que Luis Planas que venga a hacer oposición y a proteger a su amo Pedro Sánchez a costa de castigar a nuestros sectores productivos como está sucediendo con todos los pescadores de Andalucía", según una nota de este partido.

"El ministro incumple con el Mediterráneo", ha asegurado Álvarez, "porque no cumple con lo que él mismo aprobó y anunció: que no se iban a perder días de pesca, que no iba a haber medidas traumáticas y que las medidas técnicas impuestas por la Comisión y aprobada por el Consejo de Ministros se iban a subvencionar al 100%".

Argumento al que ha agregado que "el Gobierno no acompaña en las medidas técnicas y exigencias de Europa".

En su opinión, "existe un descontento generalizado", ha afirmado, con el agravante de que "siguen sin escuchar al sector".

José Carlos Álvarez ha puesto como ejemplo de la manera de proceder del ministro "con alevosía y nocturnidad" la concesión de la cuota del boquerón.

"Otro agravante y ejemplo de su desinterés es la falta de actualización y aprobación desde el 2018 de los planes de gestión tanto en la pesca de cerco como de arrastre, ocasionando la dificultad para toda una flota de planificar y realizar una gestión eficiente de su actividad", ha remarcado.

El vicesecretario de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha afeado que el ministro pare toda la flota sin ningún tipo de ayuda. "En noviembre hubo parada por falta de cuota y lo activa de un día para otro en diciembre apoyándose en datos irreales", ha afirmado.

"Todas las decisiones del Ejecutivo socialista van en contra de la actividad pesquera, tanto las que adopta en el Consejo de ministros como las que defiende en Europa, donde el ministro andaluz Luis Planas es incapaz de respaldar los intereses de un sector estratégico del que dependen más de 23.000 puestos de trabajo en Andalucía", ha dicho.

Según Álvarez, "la falta de apoyo del ministro está provocando una catástrofe económica y social en este ámbito y mucho desconcierto en miles de familias andaluzas que lo único que quieren es trabajar, sacar adelante a sus familias y tener un proyecto de vida".

Ha defendido que "el PP de Andalucía apoya y premia el trabajo, la actividad y el medio de vida de los pescadores, frente al fomento de la inactividad del gobierno del PSOE otorgando cuotas a barcos que existieron y, hoy por hoy, no existen; y a barcos que acreditan no tener ninguna actividad".

A su juicio, "la opción del Gobierno es utilizar al sector con falta de empatía y de lealtad. De hecho, no han tenido en cuenta ninguna alegación realizada por el sector y por el Gobierno andaluz".

El vicesecretario de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha vuelto a pedir al ministro que "no castigue más a los pescadores de Andalucía", al tiempo que ha subrayado el apoyo permanente del Gobierno andaluz al sector.

"Mientras en noviembre paralizaban la flota de cerco sin compensación, en Andalucía hemos atendido más de 500 solicitudes en la parada de diciembre y de enero en el Golfo de Cádiz. Y más de 540 solicitudes de marineros y armadores de la modalidad de arrastre del Mediterráneo, donde tenemos 29 arrastreros más provenientes de otras comunidades, llegando a los 112", ha explicado el dirigente del PP-A.

Álvarez ha insistido: "Lo que pedimos desde el PP de Andalucía es que exista ejecución coherente del Fondo Europeo Marítimo y de Acuicultura (FEMPA) nacional y que se premie a quien ejecuta y hace un uso responsable de los fondos garantizando que lleguen a las familias y el sector".