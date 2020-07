PP reprocha a PSOE su "estrategia absurda del miedo y mentira" y acusa a Díaz: "rasca votos en el fango de coronavirus"

SEVILLA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del Partido Popular Andaluz, Toni Martín, ha lamentado este domingo la estrategia "absurda" y "desleal", del PSOE-A y de su secretaria general, Susana Díaz, para tratar de "rascar votos en el fango del coronavirus". Martín ha señalado a este respecto que "el PSOE-A y Susana Díaz se han instalado para ello en la estrategia de las dos M: el miedo y la mentira".

Como ha puesto de manifiesto el vicesecretario general del PPA, "este debería ser el tiempo de la lealtad, el tiempo en el que no tiene ninguna importancia el interés partidista de las fuerzas políticas sino solamente el interés general de los andaluces", según ha informado este partido en una nota.

Sin embargo, ha añadido, "no está siendo así ni para Susana Díaz ni para el PSOE-A que se han instalado en el miedo y en la mentira. Susana Díaz ha llegado a decir que Andalucía es la comunidad autónoma de España donde se están produciendo más brotes del Covid 19 en estos días, y eso es mentira".

Ha recordado que "Susana Díaz ha llegado a decir que Andalucía es la comunidad autónoma de España donde hay más afectados profesionales sanitarios por la enfermedad y eso también es falso".

Ha llegado a decir, ha proseguido afirmando Toni Martín, "que el PSOE-A iba a ser un partido leal con el Gobierno andaluz de Juanma Moreno ante el coronavirus y lo que ha hecho es no participar en la Comisión de Recuperación, intentar boicotear desde los ayuntamientos que gobierna la implantación de la tarjeta monedero con la que se pretendía ayudar a miles de familias andaluzas al borde de la pobreza, o ha intentado boicotear también los planes de empleo como el Plan Aire, con el que se pretenden crear 19.000 puestos de trabajo en una situación tan complicada para los andaluces".

"Díaz y el PSOE han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional para intentar torpedear el decreto de simplificación administrativa con el que se pretenden eliminar trabas burocráticas cuando más necesita que todo sea más simple en Andalucía para generar una situación económica mejor para todos los andaluces", ha agregado Martín.

Ha considerado que "el PSOE-A lo único que quiere es generar miedo difundiendo mentiras y, por eso, hasta incluso dentro del PSOE-A se están sumando cada vez más voces en contra de esta actitud desleal, no con el Gobierno andaluz de Juanma Moreno, sino con los andaluces".

Frente a eso, ha destacado el vicesecretario general del PPA, "Andalucía tiene un Gobierno, el de Juanma Moreno, que tiene una estrategia distinta: la de avanzar hombro con hombro, junto a todos los andaluces, intentando con ello ganar a la enfermedad y ganar a la situación socioeconómica y laboral que ha producido el coronavirus en Andalucía".

En cambio, en palabras de Martín, "el PSOE-A se ha instalado en una estrategia absurda, la estrategia de las dos M: el miedo y la mentira", una actitud, ha concluido que "no la puede compartir nadie en Andalucía porque no es una actitud constructiva sino destructiva; no es una actitud que suma, sino que resta; no es una actitud que vaya a colaborar para que Andalucía, con todos los andaluces, con su Gobierno y remando en la misma dirección salga lo antes posible y en las mejores condiciones posibles de esta difícil crisis que ha provocado el coronavirus".