PP-A minimiza la presencia del director de RTVA en un mitin de Feijóo y Moreno: "Es libre de ir a dónde le parezca"

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo (Fotografía de Archivo) - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha restado importancia este martes al hecho de que el director general de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado, asistiera el domingo al mitin que el partido celebró en Málaga con Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno.

En rueda de prensa, Repullo ha manifestado que Mellado es "libre de ir a dónde le parezca" y, en este sentido, no tiene "mucho más que decir".

"Es un mitin abierto, donde participaron muchas personas que eran simpatizantes y afiliados del partido, pero también acude la sociedad y había una amplia gama de personas que no eran afiliadas ni tenían una relación directa con el partido", ha señalado.

Para Repullo, se trata de personas que quieren "escuchar las propuestas de esa nueva España y de esa nueva fórmula de gobernar que representa el PP con Alberto Núñez Feijóo y con Juanma Moreno".

Repullo se ha pronunciado así después de que el secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, pidiera ayer el cese de Mellado como director de la RTVA por ser "militante de carné o de vocación" del PP y acudiera a un mitin a "aplaudir".