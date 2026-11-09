PSOE-A urge los ceses de la directora de Transparencia por "militar" en el PP y del de RTVA por ir a un mitin de Feijóo

El secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, en rueda de prensa. - PSOE-A

SEVILLA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario adjunto de Organización del PSOE-A, Alejandro Moyano, ha acusado este lunes a los recién elegidos por el Parlamento como directores del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Ana María Vielba, y del consejo de administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado, de ser "militantes de carné o de vocación" del PP, y ha urgido su "cese o dimisión".

Así lo ha reclamado el también parlamentario del PSOE-A en una rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla en la que ha denunciado lo que ha considerado como "la consumación de la colonización de las administraciones" andaluzas por parte del PP-A, desde la premisa de que "no hay un sitio" donde los 'populares' "no hayan enchufado a alguien".

"El último caso sangrante es que quien tiene que velar por la transparencia de la Junta de Andalucía es una militante del Partido Popular hasta hace dos días", según ha relatado Alejandro Moyano apoyándose en una información del diario 'El País' sobre Ana María Vielba.

El representante del PSOE-A ha incidido en criticar que la persona que se designa "para controlar y ver la transparencia que tiene la Junta de Andalucía es una militante del Partido Popular literalmente hasta hace dos días", lo que, según ha añadido Moyano, es "una buena muestra de lo que entiende el PP que son las instituciones", como "sitios en los que puedan controlar todo para que no se pueda fiscalizar lo que hacen al frente de su gestión", ha criticado.

De igual modo, Alejandro Moyano ha llamado la atención acerca de que el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha subido a su cuenta de la red social 'X' una fotografía del mitin que este pasado domingo protagonizaron los líderes del PP nacional y andaluz, Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno, respectivamente, en Málaga, en el marco de la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, en la que se ve entre el público al director del consejo de la RTVA, Juan de Dios Mellado.

El representante del PSOE-A ha criticado que "el propio director de la radiotelevisión andaluza acude a mítines del Partido Popular a aplaudir", y ha denunciado así que Mellado se comporte "como un militante más, sin carné, pero sí con vocación, en un mitin" del PP.

En esa línea, Moyano ha denunciado que los 'populares' andaluces "tienen a los zorros vigilando las gallinas", y "en todos los sitios donde hay alguna posibilidad de demostrar o de poner frente a la ciudadanía andaluza los desmanes del Partido Popular, a través de la información pública o a través del Consejo de la Transparencia, ponen al frente a militantes de carné o de vocación".

En este contexto, desde el PSOE-A han reclamado "el cese, la dimisión inmediata de estas dos personas", desde la premisa de que los socialistas andaluces no pueden "estar callados ante tales atropellos" y ante "la degradación" a la que, según ha denunciado, está conduciendo el PP a "las instituciones" andaluzas.

RESPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE LA RTVA

Fuentes de la dirección de la RTVA consultadas por Europa Press han confirmado que Mellado asistió a dicho mitin del PP este pasado domingo, y han agregado que lo hizo "como invitado al acto al igual que asiste como director general a diversos actos políticos, empresariales o sociales que invitan a la RTVA y que la agenda le permite asistir dentro de la normalidad democrática".

"El director general de la RTVA asiste como invitado al acto al igual que asiste como director general a diversos actos políticos, empresariales o sociales que invitan a la RTVA y que la agenda le permite asistir dentro de la normalidad democrática", han apuntado las mismas fuentes.