PP resume la gestión de Entrena en Diputación de Granada como "parálisis, partidismo y gobierno de espaldas a pueblos"

GRANADA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en la Diputación de Granada, Inmaculada Hernández, ha asegurado este martes que el "único

ejemplo y modelo de gestión" del que puede "presumir" el gobierno del socialista José Entrena en la institución Provincial es el de "la parálisis, la inacción, el partidismo y el gobernar de espaldas a los pueblos y los alcaldes".

"Así lo corroboran los cinco años de letargo en el que está sumida la administración más importante de la provincia de Granada gracias a un PSOE que no ha sabido gestionar con diligencia y eficacia; que no tiene

capacidad de reacción cuando se presentan problemas como la lucha contra el Covid-19; y que desaparece en los momentos difíciles echando balones fuera y cargando la responsabilidad sobre los alcaldes y los

ayuntamientos", ha recriminado Hernández.

En un comunicado, la portavoz popular ha pedido a José Entrena y a su equipo de gobierno una "cura de humildad" y que "ponga los pies sobre una provincia que tiene abandonada en plena crisis sanitaria y económica".

"Porque la Diputación de Granada participe en un foro a nivel nacional no van a solucionar que no se ejecuten carreteras y obra pública en la provincia, que el Plan de Instalaciones Deportivas que tocaba este año haya sido desmantelado y perdamos un ejercicio, que recorten los programas de Concertación a su antojo o que los Planes de Obras y Servicios directamente no se lleven a cabo", ha lamentado.

En su opinión, "los vecinos de la provincia de Granada han sido abandonados a su suerte en la lucha contra los efectos de la pandemia por un PSOE en la Diputación que no hace test a sus trabajadoras sociales, ni

pone facilidades en la desinfección de inmuebles públicos, centros de salud o colegios; ni hace efectivas las ayudas para colectivos sociales más vulnerables".

Por todo ello, Inmaculada Hernández ha exigido a José Entrena que "vuelva ya de las vacaciones" y deje el "tour" por España y Andalucía para centrarse en sus obligaciones "con los municipios y los vecinos de

Granada. "Obligaciones que pasan por conocer y atender los problemas reales de los ciudadanos, escuchar a los alcaldes y no dedicarse a utilizar la institución para hacer oposición al gobierno de la Junta de Andalucía", ha concluido la dirigente del PP.