El PP rompe el acuerdo de gobierno con Jaén Merece Más (JM+) en Santiago-Pontones (Jaén)

Archivo - Vista del Ayuntamiento de Santiago-Pontones/Archivo - UCIN - Archivo

JAÉN 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha comunicado la ruptura del acuerdo de gobierno que mantenía con Jaén Merece Más (JM+) en Santiago-Pontones. En las elecciones municipales de mayo de 2023 los cuatro concejales de JM+ y los tres del PP alcanzaron un acuerdo de gobernabilidad. En virtud de este pacto, Antonio Rodríguez, de JM+, fue investido alcalde, mientras que el PSOE, con cuatro concejales también, quedó en la oposición.

El Grupo Municipal del PP ha señalado en un comunicado publicado en sus redes sociales que en lo que va de mandato se ha puesto de manifiesto "importantes discrepancias en la forma de gestionar el Ayuntamiento", así como "una progresiva pérdida de confianza entre ambos grupos políticos que, a día de hoy, hace inviable la continuidad del pacto".

Entre los motivos que fundamentan la ruptura, el PP alude a "falta de entendimiento y de diálogo en la gestión municipal". Señalan que la relación de gobierno "se ha visto deteriorada por la reiterada falta de acuerdos y entendimiento con la Alcaldía", evidenciando "la imposibilidad de mantener una colaboración institucional eficaz y constructiva".

El segundo motivo al que hace referencia el PP es la "falta de presupuestación y de medios económicos para el desarrollo de las concejalías", lo que "ha limitado de manera significativa la capacidad de los concejales para planificar, ejecutar y desarrollar sus respectivas áreas de responsabilidad".

También apuntan a la "falta de dedicación y atención a las responsabilidades municipales". Señalan que la Alcaldía "no está prestando la dedicación que requiere la responsabilidad que ostenta".

Por último, hablaba de "pérdida de confianza política" que consideran "irreversible". Por todo ello, desde el PP se entiende que "no puede continuar formando parte de un gobierno municipal en el que no existe una verdadera voluntad de diálogo, coordinación, responsabilidad compartida y compromiso con los intereses generales de nuestros vecinos".

La salida del gobierno municipal, según el PP, "no supone renunciar a nuestro compromiso con el municipio ni a nuestra responsabilidad como representantes públicos", al tiempo que se comprometen a "actuar con responsabilidad, defender los intereses de nuestros vecinos y exigir una gestión municipal transparente, eficaz y comprometida con el futuro de nuestro pueblo".

Tras las elecciones municipales de 2023, PP y JM+ alcanzaron acuerdos de gobierno en cuatro municipios de la provincia -- Santiago-Pontones, Jaén capital, Baeza y Santisteban del Puerto--. Tres años después de las elecciones, solo quedan vigentes los acuerdos en Baeza y Santisteban del Puerto. Santiago-Pontones es el único municipio de la provincia de Jaén con un alcalde de JM+.