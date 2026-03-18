PP rompe el pacto de gobierno en Villanueva del Arzobispo (Jaén) y pasa a la oposición ante la "falta" de coordinación

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VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN), 18 (EUROPA PRESS)

El PP de Villanueva del Arzobispo (Jaén) ha anunciado este miércoles la ruptura del pacto de gobierno con Agrupación por Villanueva (AXV) y pasará "a la oposición" al considerar que una coalición "requiere coordinación real, confianza mutua y respeto institucional entre los socios" que "no se estaban produciendo en los términos necesarios".

La decisión ha sido "adoptada por unanimidad por la organización local del partido", que tiene tres concejales, mientras que AXV, que ganó las elecciones de 2023, obtuvo cuatro. La Corporación se completa con tres ediles del PSOE, dos de Independientes por Villanueva y uno de Vox.

Se produce "tras una reflexión interna sobre la evolución del funcionamiento del equipo de gobierno en los últimos meses, según ha informado en una nota la portavoz municipal del PP, Inmaculada Ramírez.

Como consecuencia, los concejales 'populares' han presentado formalmente su renuncia a todas las competencias delegadas que venían desempeñando, así como a las responsabilidades vinculadas al ejercicio de gobierno.

En este sentido, la también presidenta del PP de Villanueva del Arzobispo ha renunciado a las delegaciones de Participación Ciudadana, Educación, Servicios Sociales, Mujer e Igualdad, Comercio y Festejos, así como a la Primera Tenencia de Alcaldía y a su dedicación retribuida. Por su parte, José María Marín ha renunciado a las áreas de Medio Ambiente e Industria.

Ramírez ha indicado que la decisión se ha tomado "con tranquilidad y responsabilidad". "No ha sido una decisión fácil, pero sí profundamente reflexionada. Creemos que la coherencia entre lo que defendemos y lo que hacemos es fundamental en política, y cuando las condiciones para gobernar en coalición dejan de existir, lo honesto es tomar decisiones con claridad", ha afirmado.

Además, ha trasladado su agradecimiento a la plantilla del Ayuntamiento, especialmente a los técnicos municipales de las concejalías gestionadas por el PP, con los que han "trabajado codo con codo durante estos años" y cuya "profesionalidad y compromiso han sido fundamentales" para su labor.

Del mismo modo, desde el PP se ha reconocido el trabajo compartido durante este tiempo con los compañeros del equipo de gobierno en "una etapa en la que se han impulsado proyectos y tomado decisiones importantes" para el municipio.

"No obstante, gobernar en coalición requiere coordinación real, confianza mutua y respeto institucional entre los socios de gobierno, condiciones que consideran que en los últimos meses no se estaban produciendo en los términos necesarios para continuar desarrollando el proyecto común", ha señalado.

COHERENCIA

La concejala ha apuntado, igualmente, que esta decisión "antepone los principios a cualquier responsabilidad institucional o retribución vinculada al ejercicio del gobierno" y demuestra que "lo importante no son los cargos ni los sueldos". "Creemos que en política los principios, la coherencia y el respeto institucional deben estar siempre por encima de cualquier otra consideración", ha apostillado.

Finalmente, ha asegurado que el grupo municipal del PP "continuará trabajando desde la oposición con una actitud constructiva y responsable, con la misma vocación de servicio público, apoyando todo aquello que sea positivo para Villanueva del Arzobispo" y ejercerá "una labor de control rigurosa y responsable" del gobierno local.

Al hilo, ha subrayado que la ruptura del pacto "no ha sido una decisión que pretenda confrontar", sino actuar desde "la coherencia política y el respeto institucional que deben ser la base de cualquier proyecto de gobierno. "Villanueva del Arzobispo debe estar siempre por encima de cualquier pacto político", ha concluido.