PP-A señala que el archivo judicial sobre contratos de emergencia confirma que todo fue un "invento" de PSOE-A y Podemos

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo (Fotografía de Archivo) - PP-A

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha manifestado este lunes que la decisión del juzgado de Sevilla que investiga los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia de coronavirus de decretar el "sobreseimiento provisional y archivo" del caso pone de manifiesto que todo fue un "invento" de PSOE-A y Podemos, las formaciones denunciantes.

En rueda de prensa, Repullo ha indicado que el juez instructor ha sido "rotundo" al decir que "no hay nada": "El archivo de este caso demuestra que no existía la corrupción en los contratos de emergencia, lo que fue un invento de Podemos y del PSOE".

"Hoy se demuestra que han usado una tragedia como el Covid con más de 16.000 víctimas en Andalucía con el único objetivo de ganar votos; les da igual todo con tal de recuperar un puñado de votos", ha indicado Repullo.

Ha señalado que a PSOE y Podemos "les da igual crear desconfianza en la sanidad pública, cuestionar a sus profesionales, y arrastrar a gerentes, funcionarios y servidores públicos de trayectorias intachables".

Repullo ha acusado a la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, de vivir "en la mentira": "Es capaz de desacreditarse todo el sistema público y a los sanitarios, con tal de sacar beneficio político".

Ha señalado que, como dice "el juez en el auto de archivo", los contratos de emergencia "se aprobaron para proteger a la ciudadanía", y fue un "proceso limpio, pautado, lleno de informes y de claridad, y fiel a la ley que, precisamente, había utilizado Pedro Sánchez, en plena pandemia, para agilizar la contratación pública en una situación excepcional, como fue el Covid".

Repullo ha expuesto que el juez ha "tenido acceso a toda la información y, en el auto de archivo, llega a una conclusión, que los procedimientos de contratación tenían todo el respaldo legal y, además, eran adecuados para dar respuesta a las necesidades sanitarias de los andaluces en la mayor crisis que hemos conocido".

"El Gobierno andaluz cumplía con su deber y puso todos los mecanismos a su alcance para salvar vidas", ha señalado el dirigente popular, que ha añadido que, en cambio, el PSOE-A "se ha servido de esta denuncia para atacar sin escrúpulos a un gobierno responsable que ha estado preocupado por los andaluces".

"Todo esto lo ha hecho el PSOE por su desesperación política", según ha recalcado Repullo, quien ha señalado que los socialistas han tratado de crear un "cóctel molotov contra el Gobierno andaluz", simplemente, por que "no tienen proyecto", "carecen de liderazgo", han "sustituido la política por el bulo" y la responsabilidad "por la propaganda y la mentira".