El PP-A señala que los diputados "no tienen derecho a huelga": "Si no vienen, están haciendo el ridículo"

El portavoz parlamentario del PP-A, Toni Martín, durante la rueda de prensa previa a la reunión de la Junta de Portavoces en el Parlamento de Andalucía. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha señalado que los diputados de la cámara andaluz "no tiene derecho a huelga" y ha confirmado que desde su grupo van a apoyar que se mantenga el Pleno previsto para el 11 de noviembre, coincidiendo con la huelga general convocada por los sindicatos.

"Si alguien presenta una enmienda a la totalidad y no la defiende amparándose en su inexistente derecho a hacer huelga, el día de una huelga que, además, no es contra el Gobierno, sino que, sorprendentemente, es contra la oposición, pues creo que la única palabra para definir esa actitud es hacer el ridículo", ha afirmado este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento.

Asimismo, Martín ha defendido que los trabajadores de la cámara si tienen dicho derecho garantizado. "Los servicios de la Cámara habrá organizado sus servicios mínimos. Pero les puedo garantizar que quien quiera hacer huelga la pueda hacer", ha reafirmado.

Sobre los presupuestos, el portavoz del grupo popular ha asegurado que es un proyecto "digno de Andalucía" y fruto de "un gobierno unido que está priorizando la necesidad de seguir cambiando a mejor".

"Si quieren hacer el ridículo los tres grupos de la oposición, que lo hagan. El Grupo Parlamentario Popular estará donde tiene que estar y donde ha estado siempre", ha remarcado.