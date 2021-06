El PP señala que "Granada dice no a los indultos del PSOE por vulnerar el orden constitucional"

GRANADA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del Partido Popular de Granada, Francisco Rodríguez, ha participado este domingo en la recogida de firmas contra la hoja de ruta que Pedro Sánchez va a llevar a efecto con los independentistas.

"Un acto para que todos los vecinos de la provincia, que no hayan podido desplazarse a Madrid para participar en la concentración convocada, puedan decirle alto y claro que no están dispuestos a seguir de rodillas ante aquellos condenados por sedición y malversación que aún no han pedido perdón y que aseguran que lo volverían a hacer", ha apuntado Rodríguez, ante lo que ha descrito como "la última deriva de un gobierno que pretende seguir siéndolo a cualquier precio con tal de permanecer en La Moncloa", según una nota de este partido.

Durante el acto, el presidente provincial ha animado a los granadinos a seguir firmando para que "el desgobierno tenga claro que no solo están en contra del pronunciamiento del Tribunal Supremo y la Fiscalía, sino también del sentir general de la población española".

La recogida de firmas, que se suma a las ya realizadas a lo largo de la semana en la capital y en diferentes puntos de la provincia, ha tenido lugar en el bulevar de la Constitución coincidiendo con la concentración de este domingo en la Plaza de Colón de Madrid, y ha contado con la participación de numerosos cargos públicos, militantes, simpatizantes y vecinos de la capital granadina "que podrán seguir firmando a través de internet o bien, en las mesas que los populares hemos habilitado por toda la provincia".

"Hoy Sánchez tiene que escuchar alto y claro el no que los granadinos le estamos diciendo a esta nueva vulneración de Estado de Derecho ante el llamativo silencio de los socialistas de la provincia que miran para otro lado pese a que los indultos planteados a los condenados por sedición carecen de justificación jurídica", ha apostillado durante el encuentro mantenido con la sociedad civil en el que se ha defendido una "Cataluña libre donde es necesaria la concordia".

Ha animado a los socialistas a sumarse pese a la "vergüenza que están sufriendo por esta decisión sin sentido del líder del clan en el que se ha convertido el socialismo".

El PSOE, y el PSOE de Granada, ha dejado de ser, asegura, "el Partido Socialista Obrero Español. Primero, acercando a los presos de ETA en su pacto con Otegui, y ahora, indultando a unos políticos que se saltaron la ley y el orden constitucional".

Rodríguez ha recordado que, además de las firmas y mociones que se van a presentar en todos los ayuntamientos de la provincia, se van a tomar todas las acciones judiciales que impidan esta vulneración del orden constitucional y jurídico.

"Nunca esta tarde. Y Sánchez y sus compañeros del PSOE de Granada aún están a tiempo de animarle a rectificar poniéndose así al lado de los

españoles abandonando los peajes políticos", ha afirmado.