PP-A señala a Montero por decir en Andalucía que "está bien pagar en sobres": "¿Usted también ha cobrado en metálico?"

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, ha señalado este lunes en rueda de prensa sobre la última comparecencia pública en Andalucía de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el viernes de la semana pasada, que en lugar de "traer propuestas para salir de la infrafinanciación que sufrimos los andaluces", lo que hizo fue que "defendió el pago opaco a dirigentes del PSOE en sobres llenos de billetes que hacían en la sede del Partido Socialista".

El secretario general del PP de Andalucía ha señalado el silencio de Montero y se ha preguntado de forma retórica si "usted también ha cobrado sobres con dinero en metálico en Ferraz?", cuestión a la que ha seguido "cuánto dinero", así como "cuántos sobresueldos opacos precisamente a la Hacienda pública se han llevado María Jesús Montero y su entorno".

"Esperamos que cuando vuelva a Andalucía el fin de semana que viene responda con firmeza a estas preguntas", ha continuado indicando Repullo, según una nota de este partido.

Ha señalado que "la ministra de Hacienda y candidata del PSOE en Andalucía, que ha subido los impuestos 97 veces, nos dice ahora que esos pagos opacos, ocultos, son normales". Montero, la que ha subido el IRPF siete veces, nos dice ahora que está bien pagar a los dirigentes socialistas en sobres, en vez de en sus nóminas, donde tendrían que tributar esos ingresos, como hace el común de los mortales".

"¿Nos va a dar Montero alguna explicación de todo esto?", ha espetado el secretario general de los populares andaluces. "¿De verdad iban al banco y luego repartían ese dinero en metálico en tiempos de bizum y transferencias online? ¿O es que ese dinero, quizá, no llegaba a la sede del PSOE así, sino ya en metálico?", ha continuado preguntando para afirmar a continuación que "es lo que sospechan la Guardia Civil y el Tribunal Supremo".

Ha recordado el dirigente del PP-A que las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el juez del Tribunal Supremo han pedido que se investiguen esos cobros y el origen de ese dinero en efectivo. El juez se pregunta sobre el hecho de que el gerente del PSOE, "ése al que han recolocado ahora como gerente de la empresa pública de uranio con un sueldo de 246.000 euros" -ha subrayado Repullo--, tuviera que ir al banco a sacar cientos de miles de euros para luego repartirlos en sobres entre los dirigentes socialistas".

"Pronto conoceremos las respuestas y si el PSOE se financió de forma ilegal, como apuntan todos los indicios y los testimonios de los comisionistas, que aseguran haber llevado bolsas llenas de dinero en metálico a la sede de Ferraz", ha proseguido argumentando el número dos del organigrama del PP-A, pronostica el popular. Ha recordado que el pasado jueves el presidente del Gobierno y "césar" del PSOE, Pedro Sánchez, reconoció en el Senado que había cobrado esos sobres con billetes en Ferraz.

"TSUNAMI JUDICIAL QUE DERRIBARÁ AL PSOE DE SÁNCHEZ Y MONTERO"

El dirigente del PP andaluz ha apelado a un inicio de semana y de mes que trae consigo un "tsunami judicial" que, a su juicio, "derribará al PSOE de Sánchez y Montero".

Ha considerado que se trata de "una nueva semana horrible para el PSOE". El partido de María Jesús Montero encadena desastre tras desastre. Acabó el viernes con una investigación judicial por posible blanqueo de capitales en la sede socialista de Ferraz y empieza el lunes con un acontecimiento inédito: el juicio a un fiscal general del Estado, a la persona encargada de velar por la legalidad en España".

"Algo inconcebible, salvo en el gobierno de Sánchez", ha señalado Repullo, quien se ha referido al auto de procesamiento abierto por el juez a Ábalos, Koldo y Aldama por delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Ha remarcaedo que "el juez no pasa por alto el nombre de quien era el jefe de gabinete de Montero, Carlos Moreno".

Repullo ha relatado cómo "el fiscal general del Estado de Pedro Sánchez se sentará en el banquillo, igual que lo harán la mujer y el hermano del presidente. También lo harán los dos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y el ejemplar socialista al que tan vehementemente defendieron Sánchez y María Jesús Montero, Santos Cerdán, que ya está en la cárcel".

En resumen, "un tsunami judicial que derribará al PSOE de Sánchez y Montero". "Así está el PSOE", ha concluido su descripción, donde ha apuntado que se trata de un partido "acorralado por los casos de corrupción, la Guardia Civil y los juzgados".

"Y la número 2 de Pedro Sánchez en el Gobierno y en el PSOE, María Jesús Montero, también candidata de Andalucía, mientras, cerrando el cupo independentista".