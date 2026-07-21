El PP señala que el proyecto del parking de La Alameda, en Jaén capital, "no ha estado suficientemente madurado"

El concejal Antonio Losa durante su intervención en el pleno - PP EN EL AYUNTAMIENTO

JAÉN 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Ayuntamiento de Jaén ha señalado que el proyecto del nuevo parking en La Alameda "no ha estado suficientemente madurado desde el punto de vista técnico". Los populares han pedido que el proyecto priorice tanto la protección de La Alameda como la seguridad y el acceso al colegio Jesús María.

El concejal popular Antonio Losa ha reprochado al gobiero local (PSOE y Jaén Merece Más) su "incoherencia" al promover ahora la construcción de un aparcamiento de 461 plazas en el antiguo hípico, después de que ambas formaciones se sumaran a las reivindicaciones de la plataforma La Alameda no se toca.

Losa ha apuntado que tanto PSOE como JM+ rechazaron en su día toda actuación que afectara al entorno del parque, incluso cuando se planteaba permitir el paso de ambulancias, transporte público o vehículos ante una urgencia familiar.

"Entonces sostenían que la Alameda no podía tocarse y ahora impulsan un proyecto que incrementará considerablemente el tráfico en el entorno del parque y del colegio Jesús María", ha manifestado.

Losa ha subrayado que la abstención del PP en el pleno respecto a este punto, no responde a un rechazo a la creación de nuevas plazas. "El Partido Popular dice sí a los aparcamientos públicos y a este tipo de iniciativas, pero siempre sobre la base de proyectos rigurosos, bien definidos y con todas sus consecuencias estudiadas", ha afirmado.

El edil popular ha cuestionado también el impacto de la operación sobre las cuentas de la empresa municipal y ha citado el informe del jefe de la sección de Estudios Financieros y Económicos, que contempla un posible escenario de pérdidas durante los primeros ejercicios y advierte de que estas podrían afectar negativamente a los resultados globales de Epassa.

"Epassa ha incrementado su relación de puestos de trabajo un 50,4%, destina más del 35% de su capítulo de gastos a personal, con más de 1,7 millones de euros, y mantiene alrededor de 17 millones entre pólizas y préstamos", ha dicho Losa, que ha añadido que sobre esta situación se plantea ahora una nueva operación de 3,5 millones para ejecutar el aparcamiento.

Por todo ello, desde el PP se ha reclamado al gobierno local que despeje las dudas sobre los accesos, la afección al colegio Jesús María, el encaje administrativo y la sostenibilidad económica del proyecto.