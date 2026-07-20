PP de Sevilla destaca la inversión de la Junta para reforzar el cooperativismo en la Sierra Sur

El vicesecretario de Desarrollo Rural y coordinador de la Sierra Sur del Partido Popular de Sevilla, Juan Jiménez, en Agro Sevilla - PARTIDO POPULAR DE SEVILLA

SEVILLA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Sevilla ha destacado la línea de ayudas concedidas por la Conserjería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo de la Junta de Andalucía para impulsar la modernización y competitividad de las cooperativas andaluzas en la comarca de la Sierra Sur de Sevilla.

El vicesecretario de Desarrollo Rural y coordinador de la Sierra Sur del PP de Sevilla, Juan Jiménez, ha señalado que estas subvenciones, destinadas a Agrosevilla y a la Cooperativa Agropecuaria de Herrera, "son un ejemplo del compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con el campo andaluz", según ha difundido el PP en una nota.

En este sentido, Jiménez ha subrayado que en esta convocatoria, Agrosevilla ha recibido una ayuda de 1.944.209 euros, mientras que la Sociedad Cooperativa Agropecuaria de Herrera ha sido beneficiaria de 2.353.048 euros, siendo esta última la cooperativa que mayor volumen de aceituna aporta a Agrosevilla. En conjunto, ambas entidades han recibido más de 4,29 millones de euros para seguir mejorando su capacidad productiva y su competitividad.

"Estas cifras demuestran que el compromiso de la Junta de Andalucía con el campo no se queda en palabras, sino que se traduce en inversiones que fortalecen a nuestras cooperativas, generan empleo y contribuyen al desarrollo económico de nuestros municipios", ha afirmado Jiménez, quien también ha indicado que dichas ayudas permiten a las cooperativas afrontar nuevos proyectos de modernización y mejorar sus procesos productivos.

Igualmente, Jiménez ha señalado que "Agrosevilla es hoy un referente mundial gracias al esfuerzo de agricultores y trabajadores, pero también porque cuenta con el respaldo de un Gobierno andaluz que cree en el potencial de nuestro sector agroalimentario y apuesta por hacerlo más competitivo". Según el vicesecretario de Desarrollo Rural, este apoyo "tiene un efecto directo sobre la economía de la Sierra Sur", ya que "favorece el mantenimiento de empleo, la generación de riqueza y la fijación de población en el medio rural".

Para concluir, Jiménez ha matizado que "cada euro que la Junta invierte en nuestras cooperativas es una inversión en el futuro de nuestros pueblos, en nuestros agricultores y en las oportunidades de las próximas generaciones" y ha insistido en que "esa es la política útil que está desarrollando el Gobierno de Juanma Moreno".