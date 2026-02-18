PP-A, ante sondeo de horquilla de mayoría absoluta:"Tras ocho años de gobierno los andaluces revalidarían su confianza"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, este miércoles en rueda de prensa. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha subrayado este miércoles sobre el sondeo electoral que ha difundido el grupo editor Publicaciones del Sur que, prevé para este partido entre 53 y 57 escaños, que "los andaluces revalidarían una confianza muy mayoritaria en Juanma Moreno y su gobierno después de ocho años".

"Es la demostración de que los andaluces se sienten muy bien representados por Juanma Moreno y por el Partido Popular", ha señalado Martín en rueda de prensa, según una nota de este partido.

Ha remarcado que, según los datos de este sondeo, "Juanma Moreno es el presidente que quiere la gran mayoría de andaluces y que el PP es el partido de Andalucía". Moreno es el único líder político que aprueba en el sondeo de Publicaciones del Sur, donde logra 5,79 puntos según los encuestados.

"Y frente a eso, que tiene que ver con un deseo de los andaluces de estabilidad, serenidad y buena gestión --como la que se ha realizado tras la catástrofe ferroviaria de Adamuz o tras el tren de borrascas, ha ejemplificado--, hay una izquierda en auténtica caída libre", ha afirmado Toni Martín.

"Dicen que están centrados en la reconstrucción de la izquierda, nosotros lo estamos en la reconstrucción de Andalucía", ha proseguido argumentando el portavoz del Grupo Popular.

ADAMUZ: EMPATÍA Y NO CODAZOS PARA OCUPAR EL ESPACIO POLÍTICO

Martín, en alusión al primer mes de la tragedia ferroviaria de Adamuz, ha reafirmado que el Partido Popular estará siempre en "el abrazo y el acompañamiento" a las 46 familias de las víctimas y ha lamentado que "un mes después sigamos sin que esté claro qué ha pasado y sin la asunción de ninguna responsabilidad", un extremo que ha considerado "intolerable".

"Queremos respuestas, igual que todos los andaluces e igual que todas las familias", ha subrayado.

Ha sostenido que "si hay unanimidad en Andalucía sobre algo en este momento es sobre cómo ha gestionado Juanma Moreno la catástrofe de Adamuz y la catástrofe meteorológica y también hay unanimidad sobre que el espacio político que cada uno ocupa no se puede pretender ocuparlo a codazos".

En este sentido ha considerado el portavoz del Grupo Popular que ese espacio político "hay que ocuparlo con medidas efectivas, con abrazos sinceros con los andaluces, que supongan empatía, buena gestión y ponerse del lado de quien lo está pasando mal".

Ha anunciado Toni Martín que el PP elevará al próximo Pleno del Parlamento, que se celebrará el miércoles 25 y jueves 26, dos Proposición no de Ley (PNL). Una de ellas sobre actuaciones urgentes para paliar los efectos de las inundaciones en Andalucía y su déficit de infraestructuras, así como otra con la que reclaman soluciones a la regresión en las playas andaluzas afectadas por las borrascas.