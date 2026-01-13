PP sostiene que el bloqueo de 19 millones del presupuesto "lastrará gravemente" la gestión del Ayuntamiento de Jaén

Archivo - El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Agustín González/Archivo - PP DE JAÉN - Archivo

JAÉN 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén, Agustín González, ha afirmado que la congelación de 19 millones de euros de gasto corriente del presupuesto de 2026 ordenada por el Ministerio de Hacienda para validar las cuentas públicas "lastrará gravemente" la gestión del Ayuntamiento y "repercutirá negativamente" en los organismos autónomos, así como en las políticas de igualdad y juventud.

En concreto, según ha detallado González, en un comunicado, se bloquean "más de 1,5 millones de euros del crédito inicial consignada para el patronato de Asuntos Sociales, 1,2 millones para el de Cultura y casi un millón para el de Deportes". La medida, según el PP, reduce también partidas para el Centro Especial de Empleo y la Universidad Popular y elimina las subvenciones para actividades juveniles y de igualdad.

Para el portavoz popular, el bloqueo de estos 19 millones responde al "pésimo presupuesto" elaborado por el equipo de gobierno (PSOE y Jaén Merece Más). Además, ha apuntado que determinadas medidas impuestas por el Ministerio de Hacienda para validar las cuentas del Ayuntamiento de la capital coinciden con alegaciones presentadas por el Grupo Popular.

González ha hecho hincapié en que el equipo de gobierno detrae también casi tres millones de crédito para el pago de la Seguridad Social y reduce en 824.000 euros la partida para contratos de informática. En esta línea de descenso de crédito sobresalen también los cerca de 650.000 euros congelados en el marco de la aportación del Ayuntamiento a la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Asimismo, ha apuntado que la supresión del gasto de más de 1,3 millones de euros para el pago del déficit del tranvía constituye, por su parte, "un incumplimiento con la Junta de Andalucía", que también ha criticado la retirada del total reservado para el fondo de contingencia y la supresión de casi 340.000 euros de la aportación al Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial.

La selección de las partidas bloqueadas pone de manifiesto, según González, "la infamia de la cesión de la recaudación a la Diputación". Así se desprende, "del bloqueo del pago de casi 1,9 millones de euros a la Administración provincial por la gestión del cobro de impuestos y multas". En este punto ha dicho que "no habría que el congelar el gasto si no hubiera llevado a cabo la cesión".