El PP-A subraya que las encuestas revelan que "los españoles están decidiendo volver al PP y el PSOE se estanca"

Publicado 07/10/2019 13:44:34 CET

SEVILLA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PP-A, Toni Martín, ha asegurado este lunes que las diferentes encuestas sobre las elecciones a las Cortes Generales de 10 de noviembre "todas tienen dos denominadores comunes: el PP sube y sube de una manera notable y que el PSOE se estanca y se estanca de una manera clara" y ha concluido que el planteamiento de fondo que subyace a esos datos de crecimiento demoscópico del PP es que "los españoles están decidiendo volver al PP como una opción para articular un Gobierno alternativo a Pedro Sánchez".

Martín, en una rueda de prensa en la sede regional del Partido Popular en Andalucía, ha contrastado "la inestabilidad política absoluta con Pedro Sánchez" mientras que "nosotros estamos centrados en los asuntos que de verdad interesan a la comunidad". "Para Juanma Moreno lo primero es Andalucía, para Pedro Sánchez, lo primero es Pedro Sánchez", ha apostillado Martín.

Martín, que ha querido valorar los sondeos en su condición de coordinador del comité de campaña de los populares andaluces para las elecciones del 10 de noviembre, ha sostenido respecto a las encuestas conocidas hasta el momento que "son datos que vienen a demostrar que los españoles y los andaluces se han dado cuenta de que la fragmentación del voto favorece a Pedro Sánchez, que ha llevado al bloqueo a España".

El vicesecretario general de los populares andaluces se ha valido de las encuestas para apuntar la teoría del error en la convocatoria de una nueva cita con las urnas, por lo que ha indicado que "ya pasó en Andalucía, que quien convocó las elecciones ha errado en sus cálculos".

"Ya ven donde se sienta hoy Susana Díaz y donde se sienta Juanma Moreno en el Pleno del Parlamento de Andalucía", ha indicado Martín para poner de manifiesto el desenlace de las elecciones al Parlamento de Andalucía de 2 de diciembre de 2018.

"El PSOE se estanca en sus resultados", ha insistido el coordinador del comité de campaña del PP-A para las elecciones de 10 de noviembre, y ha apuntado entonces con cautela que "ya veremos si todo esto se confirma, pero las encuestas nos dan una foto del momento".

En otro mensaje dirigido a las filas de los socialistas andaluces, en relación a su actitud con los procedimientos judiciales abiertos a los secretarios generales del PSOE de Huelva y de Granada, Ignacio Caraballo y Francisco Cuenca, "a quienes los jueces han indicado el camino del banquillo de los acusados", ha apuntado Martín, quien ha sostenido que "lo razonable sería no hacer defensas tan encendidas que no entienden los ciudadanos" y ha propuesto al PSOE de Andalucía y a todos los partidos que "una buena recomendación es que condenen la corrupción y no solo cuando afecta a otros partidos".