PP tacha de "otro brindis al sol" el estudio de viabilidad del AVE Jaén-Córdoba

JAÉN, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El senador del Partido Popular de Jaén, Javier Márquez, ha tachado de "otro brindis al sol" el anuncio hecho "a bombo y platillo por el PSOE acerca de la alta velocidad entre Jaén y Córdoba".

Para Márquez, resulta "inconcebible" que "se venda un mero estudio de viabilidad como la mejor noticia para Jaén" cuando lo que tendría que hacer el Gobierno de España es "ejecutar las dos líneas de alta velocidad entre Jaén y Córdoba y Jaén y Madrid por Alcázar de San Juan, conforme a lo aprobado en el Plan de Infraestructuras que finaliza en 2024".

Ha añadido en un comunicado que todo responde a "un teatro socialista en precampaña electoral que, mucho tememos, que se quedará en nada". En palabras del senador popular, "el PSOE renunció hace mucho tiempo a vertebrar esta provincia y a mejorar sus comunicaciones" porque los socialistas "no creen en Jaén y siempre nos dan las migajas, como lo prueba la ausencia de partidas inversoras para Jaén en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y 2022".

El dirigente popular ha lamentado que el PSOE renuncie a que "Jaén sea una provincia de primera" y por eso "quieren hacernos ver que más de tres horas de viaje entre la estación jiennense y Madrid es algo competitivo cuando viajar desde Córdoba a Madrid supone solo una hora y cincuenta minutos de trayecto".

Márquez ha incidido en que existe un Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda para el marco 2012-2024 que establece para Jaén dos conexiones de Alta Velocidad: Jaén-Alcázar de San Juan y Jaén-Córdoba. "Cuando está a punto de agotarse este plan (2024), se detiene el Gobierno de Pedro Sánchez en hacer un estudio de viabilidad económico para determinar si lo que ya había recogido tiene o no que ejecutarse".

En cuanto a la conexión Jaén-Alcázar de San Juan ha afirmado que "el último gobierno en darle impulso a las obras fue el del Partido Popular en los últimos presupuestos justo antes de la moción de censura (2018), "mientras que en manos del PSOE esta obra se ha ralentizado hasta el punto de estar casi en pausa".

"Cuando los socialistas han hecho sus propios presupuestos (ejercicios 2021 y 2022) y tienen la oportunidad de darle su propio impulso a las infraestructuras ferroviarias de la provincia de Jaén, el dinero se ha ido a otras comunidades mientras a esta provincia lanzan una 'bomba de humo' en forma de estudio de viabilidad para disimular que se han olvidado por completo de los jiennenses".

En opinión del senador, la llegada de la alta velocidad a Jaén es una cuestión de "rentabilidad social, no económica", más aun teniendo en cuenta que el Gobierno de Sánchez va a "malgastar" 300.000 euros en decir si actualmente hay flujo de pasajeros entre ambas capitales cuando "la realidad es que no hay viajeros porque no hay trenes y los que hay son tan antiguos y lentos".

El dirigente popular ha dicho que "ya no hay quien se crea que el AVE llegará a Jaén mientras esto dependa del PSOE" porque ya en 2006 "vendían que trabajaban a destajo para que el AVE llegara a la capital jiennense en 2010". Además, pide al PSOE que explique "por qué Jaén merece menos que otras ciudades" ya que "todas las provincias cercanas o que nos rodean, como Ciudad Real, Albacete, Granada, Córdoba, así como otras como Málaga, Sevilla y, en un futuro, Almería, tienen o tendrán AVE, y los jiennenses tenemos que renunciar a ello".