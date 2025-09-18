PP urge a la Diputación de Jaén a finalizar la cocina de la residencia Santa Teresa tras "más de un año en obras"

JAÉN 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén ha registrado una moción para exigir al equipo de gobierno (PSOE) que "ponga fin de inmediato" a la situación de los mayores de la Residencia Santa Teresa, en Jaén capital, donde la cocina "lleva más de un año en obras" por lo que los residentes dependen de un cátering "insuficiente y muy mejorable".

"Una alimentación rica, variada y de calidad es esencial para la salud de nuestros mayores, y no podemos permitir que esta situación se prolongue más", ha subrayado el portavoz popular, Luis Mariano Camacho, que ha incidido en la necesidad de garantizar servicios de calidad a los mayores que allí residen y de adecentar el entorno exterior de la residencia, en especial su plaza y su fuente.

"Nuestros mayores son lo mejor que tenemos, quienes lo dieron todo para que hoy disfrutemos de un estado de bienestar que, paradójicamente, a veces les queda lejos. Estamos en deuda con ellos y debemos poner todos los recursos a nuestro alcance para mejorar su día a día", ha dicho en un comunicado.

Camacho ha señalado que la residencia cuenta con 140 plazas, de las cuales 92 son concertadas por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y el resto de gestión propia.

El Grupo Popular también ha instado al Ayuntamiento de Jaén a instalar una parada de autobús urbano cercana que facilite las visitas de familiares y amigos. "No se trata solo de cubrir necesidades básicas, sino de favorecer su bienestar emocional y social", ha añadido el portavoz.

"Igual que hemos conseguido mejoras en la Residencia López Barneo gracias a la presión política y social y que esperamos que continúen porque falta mucho por hacer, también vamos a trabajar para que la Residencia Santa Teresa reciba la atención que merece", ha concluido Camacho.