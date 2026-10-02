PP urge al Gobierno actuaciones de mejora en la estación de AVE de Puente Genil (Córdoba) y recuperar conexión

Estado de los urinarios del baño de caballeros, "actualmente fuera de servicio y cubiertos con bolsas de basura", en la estación de AVE de Puente Genil. - PP

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 2 (EUROPA PRESS)

La senadora del PP por Córdoba Cristina Casanueva ha reclamado este viernes al Gobierno de España que acometa "actuaciones inmediatas" para mejorar el estado de la estación de AVE de la localidad cordobesa de Puente Genil y que "impulse los estudios necesarios para analizar la recuperación de los servicios ferroviarios de pasajeros entre Puente Genil y Córdoba, con paradas en distintos municipios de la Campiña".

En declaraciones a los periodistas en el municipio, Casanueva ha agradecido especialmente la presencia del alcalde, Sergio Velasco, y ha destacado el trabajo que realiza el equipo de gobierno municipal para "mejorar la calidad de vida de los vecinos". "Se nota el cambio", ha señalado.

La senadora popular se ha centrado en dos cuestiones que, a su juicio, requieren la atención del Gobierno de España en materia ferroviaria: "el mantenimiento de la actual estación de AVE y la necesidad de estudiar la recuperación de la conexión ferroviaria convencional entre Puente Genil y Córdoba".

En relación con la estación, Casanueva ha criticado "las deficiencias que han trasladado los propios usuarios" y ha reclamado al Ejecutivo que "proceda a su reparación y mantenimiento". "La estación es la primera imagen que se lleva quien viene a Puente Genil y hoy esa imagen es muy mejorable", ha afirmado.

Entre "las deficiencias señaladas" se encuentran los urinarios del baño de caballeros, "actualmente fuera de servicio y cubiertos con bolsas de basura"; desprendimientos en los revestimientos de las paredes; el "deficiente" estado de limpieza de las cristaleras y, especialmente, "una posible fuga de aguas fecales en el andén" que, según ha indicado, "estaría provocando malos olores y situaciones de riesgo para los usuarios".

Casanueva ha recordado además que los senadores del PP llevan "tiempo solicitando al Gobierno información sobre las inversiones realizadas en la estación de Puente Genil, incluyendo las obras ejecutadas, su importe y las empresas responsables de los trabajos, sin haber obtenido una respuesta satisfactoria". Así, ha exigido al Ejecutivo que "invierta en mejorar el estado de la estación de AVE de Puente Genil y que atienda las deficiencias que están denunciando los usuarios", ha manifestado.

La senadora cordobesa también ha reclamado "una mayor atención a las infraestructuras ferroviarias de la provincia" y ha señalado "los retrasos, las limitaciones temporales de velocidad y las necesidades de mantenimiento existentes en distintos puntos de la red".

RECUPERAR LA CONEXIÓN FERROVIARIA CON CÓRDOBA

Por otro lado, la popular ha puesto el foco en "la posibilidad de recuperar los servicios ferroviarios de pasajeros que conecten Puente Genil, Aguilar de la Frontera, Montilla, Fernán Núñez y Córdoba mediante la línea convencional". "Están las vías, están las estaciones y, sin embargo, no hay un tren de cercanías o de proximidad que una la capital con la Campiña", ha señalado.

La senadora ha aseverado que "existe una demanda potencial vinculada a los desplazamientos diarios por motivos laborales, educativos, sanitarios o de ocio", y ha defendido que "la recuperación de este servicio contribuiría a mejorar la movilidad de los vecinos y las oportunidades de los municipios del interior".

Al respecto, Casanueva ha explicado que los senadores del PP han preguntado durante esta legislatura al Gobierno sobre la posibilidad de recuperar esta conexión y que, según la respuesta recibida, "sería necesario que el Consejo de Ministros declarase la correspondiente Obligación de Servicio Público, previa realización de los estudios que permitan justificarla".

"Llevan ocho años gobernando y no han hecho ni un solo estudio de demanda ni de viabilidad", ha afirmado Casanueva, quien ha demandado al Gobierno que "dé el primer paso y encargue los estudios necesarios para determinar si es viable recuperar el transporte ferroviario de pasajeros".

En este sentido, la senadora ha cuestionado que "existan servicios de cercanías y proximidad en otras zonas de España mientras que en Puente Genil y otros municipios, pese a contar con vías y estaciones, no se aproveche la infraestructura ferroviaria convencional para mejorar la movilidad de los ciudadanos". "Si realmente hay un compromiso con la lucha contra la despoblación, hay que prestar servicios, crear oportunidades y facilitar la movilidad para que quien quiera vivir en su pueblo pueda seguir haciéndolo", ha defendido.

Ante ello, Casanueva ha reclamado al Gobierno de España que "se ponga a trabajar y encargue los estudios de demanda y viabilidad necesarios para analizar la recuperación de los trenes de pasajeros por la vía convencional entre Puente Genil, los municipios de la Campiña y Córdoba".