El PP urgirá al Gobierno con una iniciativa en el Congreso la conversión de la N-432 en la autovía A-81

JAÉN 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para reclamar la conversión en autovía de la N-432 y exigir así "un compromiso real" al Gobierno de España con esta carretera, que une Granada con Córdoba y Badajoz pasando por la provincia de Jaén, y darle "un impulso definitivo" para que sea una realidad "sin más demoras ni excusas".

"Es un clamor de los vecinos, una reivindicación civil respaldada por las asociaciones de transportistas, constructores, cámaras de comercio e instituciones de todo color político que no puede esperar más", ha defendido este domingo en una nota el diputado nacional del PP de Jaén Juan Diego Requena, que ha recordado que la Diputación de Jaén aprobó recientemente por unanimidad una moción para instar al Ejecutivo central a impulsar la A-81 "de una vez", al igual que ha hecho el Senado.

Requena ha aseverado que "hay dinero y hay una necesidad clara, lo que no hay es voluntad política porque esto es para Andalucía y Extremadura, no para otras comunidades autónomas", ha apostillado. "El Gobierno tiene dinero para condonar miles de millones de euros por imposición de los independentistas catalanes para que Pedro Sánchez siga un rato más en el sillón, pero no para avanzar en esta infraestructura vital para andaluces y extremeños", ha criticado el diputado del PP.

Ha añadido que "el PSOE no puede seguir haciendo oídos sordos, ignorando a los jiennenses y a esta vía, tal y como hizo el ministro Óscar Puente en su visita a Jaén, viniendo a hablar del futuro de las comunicaciones de la provincia y ni siquiera mencionarla". "Ni una palabra dedicó a la N-432, dejando claro que no va a invertir ni un euro en su conversión. Es una tomadura de pelo y una falta de respeto a los jiennenses", ha denunciado Requena.

El diputado 'popular' ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "dejadez de funciones" en la ejecución de fondos públicos porque, según ha remarcado, "fue el Gobierno del PP quien inició el tramo Granada-Pinos Puente y dejó partidas millonarias en los presupuestos de 2018 para esta infraestructura, y en todos estos años ha sido incapaz de ejecutar ni un céntimo para convertir la N-432 en autovía".

El representante del PP ha subrayado que "hablamos de una infraestructura fundamental para la vertebración territorial, la cohesión social, el desarrollo económico y la generación de empleo para la comarca de Alcalá la Real y toda la Sierra Sur y, por extensión, para la provincia de Jaén".

Además, ha advertido de que, lo que es "más preocupante si cabe", es que en esta carretera es donde se ubica uno de los tramos con mayor índice de accidentes, "considerada estadísticamente de las más peligrosas de toda España", de forma que "sólo en los últimos tres años acumula más de un centenar de accidentes con víctimas, once fallecidos y 155 heridos".

"Frente a esta realidad, vemos cómo el actual PSOE de Pedro Sánchez solo está preocupado por tapar sus corruptelas y saldar sus deudas políticas con Puigdemont y ERC para seguir en el poder a toda costa. Jaén y los jiennenses les importan bien poco", ha añadido Juan Diego Requena, que ha criticado que representantes del Gobierno van a Jaén "a vendernos migajas a la cara, los mismos proyectos presentados hace 15 años, como el de la estación intermodal, pero venidos a menos, menguados, sin soterrar por ejemplo las vías, como se anunció entonces y sí se está haciendo en otras muchas ciudades".

"Y encima ralentizan la construcción de la A-32 y meten en un cajón la A-81", ha criticado el diputado 'popular', que al respecto ha avisado de que "desde el PP no lo vamos a permitir, y vamos a seguir peleando por estas autovías, claves para el futuro de Jaén".

Ha aludido así a esta PNL que el PP va a defender en el Congreso de los Diputados y en la que los 'populares' exigirán al Gobierno "fechas", que se contrate "ya en este 2025 la redacción de los tramos Espiel-Córdoba y Córdoba-Pinos Puente, y financiación para su construcción, y donde haga falta". "No vamos a parar", ha advertido Requena para finalizar.