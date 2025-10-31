PP valora el apoyo a su moción para exigir desde la Diputación de Jaén las concesiones de riego para la presa de Siles

JAÉN 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén ha valorado que el PSOE haya respaldado reclamar al Gobierno de España las concesiones de riego para que el agua de la presa de Siles llegue los olivos de la Sierra de Segura y entre así en servicio esta infraestructura inaugurada hace diez años.

"Es un paso imprescindible para que los agricultores puedan regar y no sigan pagando la inacción de un Gobierno que lleva años mirando hacia otro lado", ha subrayado el portavoz popular, Luis Mariano Camacho.

Al mismo tiempo, los populares han vuelto a denunciar la "indecente instrumentalización" que el PSOE hace de la Diputación, "convertida en un arma política contra la Junta de Andalucía y estéril para los problemas reales de los jiennenses". Camacho ha defendido que la institución provincial debería ser "el ayuntamiento de ayuntamientos" y no "la correa de transmisión de los intereses partidistas del PSOE".

En concreto, sobre las proposiciones socialistas sobre los fallos en el programa del cribado de cáncer de mama, ha explicado que han votado en contra por decir que "un fallo administrativo es violencia propiciada por la Junta" porque "es indecente, despreciable y abyecto".

Camacho ha dicho que "se han asumido responsabilidades políticas, tomado medidas y se está invirtiendo en sanidad el doble que con María Jesús Montero y el PSOE", a lo que ha sumado que se están "destinando a la privada menos que entonces y mucho menos que en las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE actualmente".

Para el portavoz popular, violencia contra la mujer es "soltar a violadores o callarse el fallo de las pulseras que ponen en riesgo a las víctimas". "Basta ya de intentar arañar votos con el dolor de las mujeres, de politizar el sufrimiento de los andaluces, de infundir miedo en la población, de usar a las enfermas de cáncer para beneficio del PSOE. Es indecente", ha subrayado Camacho.

El popular ha lamentado también que el PSOE rechace propuestas clave como la cofinanciación de los fondos Edil, "una oportunidad histórica para los municipios más pequeños". "Con más presupuesto que nunca, la Diputación se niega a ayudar a los pueblos mientras guarda millones en el cajón", ha criticado.

En la misma línea, ha criticado que "venda como gran logro" los Planes Provinciales, "congelados desde hace cuatro años, mientras el coste de las obras se ha disparado, y que ahora presentan como una apuesta por los pueblos cuando repiten cada año los mismos 16 millones de euros, con la diferencia de un año a otro de un céntimo de euro de incremento a repartir entre los 97 municipios".

Finalmente, Camacho ha felicitado a Bonoso Sánchez, Gaspar Sánchez, y Santiago Iruela por su toma de posesión como diputados del Grupo Popular, mostrando su confianza en que "darán lo mejor por y para los jiennenses".