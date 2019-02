PP-A ve "acertado" el rechazo de la Mesa a la petición de Vox y apoyará una nueva propuesta "si es legal"

Publicado 27/02/2019 13:20:29 CET

SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP-A en el Parlamento, José Antonio Nieto, ha considerado "acertado" el rechazo de la Mesa del Parlamento a la petición de Vox para conocer los nombres de las personas que trabajan en las Unidades de Violencia de Género de la administración andaluza y ha asegurado que apoyarían una nueva propuesta de este grupo en esta materia "si es legal".

Así se ha pronunciado Nieto, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, después de que el portavoz adjunto de Vox, Rodrigo Alonso, haya mostrado la disposición de su grupo a "reformular" la petición, reclamando la titulación y experiencia de estos trabajadores en lugar de su nombre y apellidos, en el caso de que la propuesta inicial fuera rechazada por vulnerar la Ley de Protección de Datos.

"La clave no es la opinión de los grupos sobre una u otra iniciativa sino la posición del letrado, que es quien dice lo que es legal y lo que no", ha advertido el portavoz 'popular', al tiempo que ha subrayado que Vox tendrá el apoyo del PP-A "siempre y cuando cumpla con los requisitos de legalidad".

El dirigente 'popular' ha indicado que Vox recibe "una necesaria dosis de realidad" con el rechazo de la Mesa a su petición porque "no hay soluciones fáciles a problemas complejos" y siempre se tiene que cumplir "la legislación básica" pero también respetar "el sentido común".

Así, tras apuntar que hay que "intentar buscar un equilibrio entre la transparencia, la legalidad y el sentido común", Nieto ha dicho confiar en que tanto Vox como el resto de formaciones representadas en la Cámara andaluza actúen con "responsabilidad".

Según ha defendido, "no se puede invadir la privacidad ni la intimidad de ningún trabajador público", por lo que la propuesta inicial de Vox no podía salir adelante. En su opinión, "no es relevante" la identidad de los citados trabajadores, "sino el cómo desempeña el trabajo y los resultados del mismo".