PP-A ve "asqueroso" el intento de la oposición de "rascar un voto" con el asunto del cribado de cáncer de mama

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha considerado este miércoles "asqueroso" el intento de partidos de la oposición de "rascar un voto" con el asunto de las listas de espera para el cribado de cáncer de mama en la sanidad pública andaluza.

"El asqueroso, porque no tiene otro calificativo, intento rastrero de intentar rascar un voto en un sitio tan delicado como es las personas que están sufriendo un cáncer de mama", según ha manifestado el portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Toni Martín, quien ha criticado a esos "políticos oportunistas y rastreros capaces de intentar jugar con el dolor de alguien que lo está sufriendo, si considera que con ello puede rascar algún voto".

"Es un intento de incendiar algo tan delicado como la estabilidad emocional y la fortaleza personal de personas que están atravesando el momento más difícil posiblemente de sus vidas", ha añadido Martín, quien ha denunciado además el intento de los partidos de la oposición de "poner en duda la seguridad del mejor sistema de sanidad público que existe en España, que es el de Andalucía".

Se ha mostrado convencido de que, en ningún sitio del mundo, esas mujeres afectadas por un cáncer de mama "estarían tan bien tratadas y tendrían tanta seguridad en sus tratamientos como el que les ofrece el sistema andaluz público de salud".

Ha pedido a esas mujeres que "desconfíen de cualquier llamada partidista y repugnante de políticos baratos, de medio pelo", que "no merecen" ser llamados representantes públicos y a los que todo les sirve si consideran que con ello pueden "erosionar o desgastar a un gobierno".

Martín ha manifestado que la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ya dio ayer "explicaciones" sobre el asunto de las listas de espera en el cribado de cáncer de mama, y ha lanzado un mensaje de respaldo a los profesionales del sistema público de salud.

"Creo que hay fronteras y líneas en la política que no deberían nunca traspasarse", ha señalado Martín en referencia a los pronunciamientos de portavoces de partidos de la oposición.