PP-A ve "escandaloso" lo que está ocurriendo con los PGE y pide elecciones a Sánchez si no se pueden aprobar

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP andaluz ha considerado este miércoles "escandaloso" lo que está ocurriendo con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025 y ha pedido que se convoquen elecciones generales si el Gobierno de Pedro Sánchez no consigue los apoyos necesarios para aprobarlos.

En rueda de prensa, el portavoz del PP-A en el Parlamento, Toni Martín, ha recordado que cuando el Gobierno andaluz de Juanma Moreno no pudo sacar adelante los presupuestos de la comunidad de 2022, por no contar con apoyos suficientes en la Cámara, el presidente de la Junta convocó elecciones autonómicas, mientras que el Ejecutivo central ya va por el tercer año "desde las elecciones y todavía no ha llevado unos PGE al Congreso de los Diputados".

"Y lo último que nos ha dicho ya es el remate y es que eso es una pérdida de tiempo", ha criticado Martín, quien ha indicado que el Ejecutivo nacional tiene la "obligación constitucional" de presentar unos PGE. Ha apuntado que Pedro Sánchez, desde que es presidente del Gobierno, se está "riendo de las funciones de las Cortes Generales".

Ha agregado que, "lamentablemente, esa falta de aprobación de los presupuestos generales tiene una incidencia clara en Andalucía", con una "perdida" de 700 millones de euros.

Para el portavoz del PP-A, el presidente del Gobierno debería cumplir con lo que decía en el año 2017, eso de que "si un gobierno no puede aprobar sus presupuestos, lo que tiene que hacer es irse". "Eso es lo que debería hacer por el bien de todos los españoles y el de Andalucía", ha apuntado.

CONDONACIÓN DE LA DEUDA

De otro lado, sobre el asunto de la condonación de la deuda --que el Ministerio de Hacienda y la Junta abordarán este miércoles en una reunión a nivel técnico- ha recordado cuando la actual vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, decía, en su etapa de consejera de Hacienda andaluza, que la "reestructuración de deuda o condonación no podía sustituir" el debate sobre un nuevo sistema de financiación autonómica.

"Pero ahora es ministra del Gobierno de España, de Pedro Sánchez, y ya nunca más se ha oído esa misma reivindicación", ha indicado Martín, quien ha añadido que el PSOE-A "miente" cuando dice que Montero nunca se ha negado a una "condonación de deuda para Andalucía". "La señora Montero estaba en contra de una condonación de deuda a Andalucía y decía lo mismo que nosotros, que lo importante es el sistema de financiación autonómica", ha agregado Toni Martín, en referencia a su etapa como consejera de Hacienda en el anterior gobierno del PSOE-A.

Asimismo, ha indicado que también es "mentira" que el PSOE-A esté a favor de un nuevo de sistema de financiación autonómica, ya que se puede comprobar como siempre ha votado "en contra" en el Parlamento de las iniciativas del PP-A en las que se pedía un nuevo modelo. "No ha habido una vez que vote a favor; nunca se ha posicionado a favor de un nuevo sistema de financiación autonómica", ha dicho el portavoz del PP-A, quien ha indicado que el PSOE-A ha votado también "en contra" de un fondo transitorio de nivelación para las comunidades infrafinanciadas como Andalucía.