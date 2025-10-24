PP-A ve "indecente la utilización partidista" de la sanidad y pide "calma y confiar en un sistema que salva vidas"

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Igualdad, Salud, Juventud y Bienestar social del PP-A, Beatriz Jurado, ha defendido este viernes que Andalucía cuenta con un sistema público de sanidad "que funciona y que salva vidas" y ha trasladado el apoyo "a todos los profesionales sanitarios" ante la "intencionada crisis política" creada por los partidos de la oposición.

En rueda de prensa, Jurado ha puesto en valor la "respuesta contundente" lanzada desde el Gobierno de Juanma Moreno ante el "problema de comunicación" de los cribados de cáncer de mama "con resultados no concluyentes".

"Desde el PP no vamos a eludir ningún problema, no es nuestra forma de afrontar las situaciones: Se reconoce, se pide disculpas cada día, desde la humildad, pero sobre todo, lo más importante, se dan respuestas", ha señalado, recordando cómo se "han depurado responsabilidades, se ha puesto en marcha un plan de más de 100 millones y la contratación de 700 profesionales sanitarios, y se ha reestructurado la Consejería de salud poniendo al frente a Antonio Sanz, de gran experiencia, credibilidad y solvencia".

Ha destacado que Sanz "ha activado desde el primer día una agenda de diálogo", reuniéndose con el conjunto de los colegios profesionales, entidades, sociedades científicas o sindicatos y hoy mismo reuniendo la Comisión de Seguimiento del Plan del Cribado.

Sin embargo, para Jurado, la situación "ha devenido en una intencionada crisis política creada por la izquierda, por la oposición, de manera sincronizada con un único objetivo: no demostrar su preocupación hacia las mujeres afectadas sino defender los intereses electorales de sus formaciones".

Ha denunciado que el "ataque al que están siendo sometidos en los últimos días" los profesionales sanitarios por parte de los partidos de la oposición y, fundamentalmente del PSOE-A, es "indecente": "Los bulos que se están levantando sobre las pruebas o la situación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) nos parece que no están justificados, y la garantía de todo lo que se ofrece a los andaluces no puede ponerse en duda por un interés electoral".

Ha defendido el "aumento que año tras año se hace de la partida sanitaria desde la Junta", frente a un Gobierno central, con Pedro Sánchez y María Jesús Montero, "que cada día ataca más" los intereses de Andalucía.

"Ya son casi 20.000 millones de euros los que nos adeudan y nos están impidiendo avanzar y dar las mejores prestaciones al conjunto de los andaluces", ha señalado Jurado, quien ha acusado a Montero de venir a Andalucía a "atacar a nuestro sistema público de salud y a poner en duda a nuestros profesionales sanitarios".

Ha criticado el uso de "denuncias infundadas y unos bulos levantados para sacar una rentabilidad política", ya que "decir que en Andalucía las mujeres se mueren de cáncer es una acusación gravísima, roza lo delictivo, lo negligente y lo indecente, y en política no todo vale".