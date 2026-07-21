PP-A ve "lógico y normal" tener "distanciamientos" con Vox en algunos asuntos, pero "hay un sólo gobierno y estabilidad"

Archivo - El secretario general del PP-A, Antonio Repullo (Fotografía de Archivo) - PP ANDALUZ - Archivo

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP-A, Antonio Repullo, ha considerado este martes "lógico y normal" que haya "distanciamientos" con Vox en algunos asuntos, pero al final hay "un sólo gobierno y estabilidad".

En rueda de prensa, Repullo ha insistido en que PP-A y Vox --socios en el Gobierno andaluz-- son "dos partidos distintos, que evidentemente tenemos formas de ver las cosas de una manera diferente en algunas de las cuestiones".

"En algunas de las cuestiones, tenemos un acercamiento y en otras, tenemos ciertos distanciamientos y eso es lógico y es normal", ha indicado.

Lo fundamental, según ha añadido, "es que hay un solo gobierno y estabilidad para Andalucía, que ese es el gran objetivo que se marcó Juanma Moreno una vez que pasaron las últimas elecciones autonómicas".

Y eso, según Repullo, "se está cumpliendo y hay un gobierno que ya está funcionando, que está trabajando y que tiene un único objetivo, que es seguir transformando Andalucía y que, con esa estabilidad, sigamos manteniendo los resultados que hemos tenido en los últimos cuatro años".