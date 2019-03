PP-A se ve obligado a cederle cupo a Vox en el próximo Pleno del Parlamento para sacar adelante el orden del día

Publicado 27/03/2019 19:04:40 CET

La sesión plenaria no tendrá sesión de control al presidente de la Junta, que ya no comparecerá ante la Cámara hasta mayo

SEVILLA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular se ha visto obligado a cederle parte de su cupo de iniciativas a Vox en el próximo Pleno del Parlamento, que se celebrará los días 3 y 4 de abril, para sacar el orden del día adelante, ya que tanto Vox como PSOE-A y Adelante Andalucía habían anunciado su voto en contra al mismo, lo que tumbaba el citado orden del día, al no ser suficientes los votos a favor de PP-A y Cs.

Mientras Vox argumentaba su negativa en que no tenía cupo para incorporar iniciativas propias al mismo, PSOE-A y Adelante Andalucía rechazaban el orden del día por no incluir preguntas al presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien no asistirá al próximo Pleno por acompañar al Rey Felipe VI en su visita al Congreso Nacional de Jóvenes Agricultores, que se celebra el próximo jueves día 4 de abril en Jaén.

El portavoz del Grupo Popular, José Antonio Nieto, ha propuesto durante su intervención ceder parte del cupo de su grupo parlamentario para que Vox pudiera incluir una interpelación en materia de regeneración democrática. Los 'populares' ni siquiera han tenido que retirar ninguna de sus iniciativas del orden del día porque tenían cupo de sobra que no habían utilizado.

Para que este acuerdo, que se producía a viva voz entre Nieto y el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, pudiera ser aprobado ha tenido que suspenderse la Junta de Portavoces y volver a reunirse la Mesa del Parlamento, para lo que la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, previa consulta con el letrado mayor, ha pedido a los miembros de la Junta de Portavoces que no forman parte de la Mesa que abandonaran la sala.

Así, tras unos minutos de reunión de la Mesa del Parlamento para incluir dicho punto, ha vuelto a reunirse la Junta de Portavoces. Bosquet ha leído el nuevo orden del día y Vox le ha dado su apoyo. Si bien, Adelante Andalucía y PSOE-A han mantenido su rechazo. El portavoz socialista, Mario Jiménez, ha mostrado su disconformidad con lo sucedido y ha pedido que conste en acta que el acuerdo de la Mesa se ha producido "de forma ajena al funcionamiento de este órgano y a la legalidad vigente".

Jiménez ha denunciado que la reunión de la Mesa se ha producido sin estar presentes todos sus miembros, entre ellos la representante socialista Verónica Pérez. A este respecto, Bosquet ha respondido que la obligación de Pérez era "haberse quedado" y que si se ha ausentado "obedece a su propia voluntad".

De otro lado, tanto el portavoz socialista como la presidenta del grupo de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, han criticado la ausencia del presidente de la Junta en el próximo Pleno, al que tampoco asistirán el jueves el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, y la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo.

MORENO YA NO CONTESTARÁ PREGUNTAS HASTA MAYO

Jiménez, que ha advertido de que Moreno ya no intervendrá en un Pleno hasta el mes de mayo, --dada la modificación aprobada para suspender la sesión plenaria de los días 24 y 25 de abril, por su cercanía con la cita electoral del 28 de abril--, no ve justificada la ausencia del presidente durante los dos días del Pleno. A su juicio, la sesión de control debería desplazarse a otro momento del Pleno, como podría ser el miércoles por la tarde, para que Moreno pueda cumplir con su obligación de acompañar al Rey.

Así, tras mostrarse convencido de que hay un "interés premeditado" del presidente no comparecer ante el Pleno del Parlamento, Jiménez ha insistido en que en anteriores legislaturas cuando ha ocurrido un hecho similar se ha planteado "por la vía del diálogo" que la sesión de control al presidente se realizara en otro momento de la sesión plenaria "buscando otras fórmulas".

En la misma línea, Ángela Aguilera ha considerado "inadmisible e inaceptable" que Moreno no comparezca en la sesión de control y ha insistido que dos horas de la sesión de control se pueden incorporar en otro momento del Pleno. "Se lesiona el carácter constitucional del Parlamento a la hora de fiscalizar al Gobierno", ha añadido la representante de Adelante Andalucía.

Ante tales críticas, la presidenta del Parlamento ha respondido que en la legislatura anterior, tanto en noviembre de 2015 como en julio de 2018, la entonces presidenta de la Junta, Susana Díaz, no se sometió a la sesión de control por su obligación de acompañar al Rey en sendos actos.

BOSQUET CRITICA LA "DOBLE VARA DE MEDIR"

Bosquet ha asegurado que el resto de grupos lo respetó y ha criticado la "doble vara de medir respecto a qué presidentes pueden ausentarse y cuáles no". "La veo arbitraria dados los precedentes en la legislatura anterior", ha afirmado la presidenta de la Cámara andaluza.

A este respecto también se han pronunciado los portavoces de PP-A y Cs. Tanto José Antonio Nieto como Sergio Romero, al igual que Bosquet, han recordado los antecedentes con otros presidentes en situaciones similares y han defendido que la ausencia está "justificada". Si bien, el portavoz popular se ha mostrado dispuesto a valorar el poder reubicar la sesión de control al presidente en otro momento del Pleno "para que no sirva de excusa para un voto en contra al orden del día".

ORDEN DEL DÍA APROBADO

Finalmente, con el orden del día aprobado con los votos de PP-A, Cs y Vox, la jornada del miércoles comenzará con un debate conjunto, a petición de la Junta y del conjunto de las cinco fuerzas políticas, en el que la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, informará sobre el plan de choque en materia de dependencia que va a poner en marcha su departamento.

Seguidamente, tendrá lugar una comparecencia del Consejo de Gobierno, a petición del PSOE-A, a fin de informar sobre posibles actuaciones en relación al informe final sobre el Parque de Doñana aprobado por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo; y otra comparecencia del Consejo de Gobierno, a petición del PP-A, sobre cumplimiento y número de sentencias judiciales cuyo fallo ha sido desfavorable para la Junta.

El miércoles se cerrará la sesión con el debate de dos interpelaciones, una de Vox sobre regeneración democrática y otra del PSOE-A en materia de función pública. El orden del día se retomará el jueves con una moción del PSOE-A en materia educativa y, a continuación, tendrá la lugar la sesión de control a los consejeros del Gobierno andaluz.

Una vez finalizada, se debatirá la solicitud de creación de una comisión permanente no legislativa sobre políticas para la protección de la infancia en Andalucía, a petición del PSOE-A, y tres proposiciones no de ley, una de Adelante Andalucía sobre protección del Espacio Natural de Doñana y su entorno, otra de Cs sobre custodia compartida y una última del PP-A relativa a un pacto por la sanidad.