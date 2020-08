PP-A vería "coherente" que PSOE-A y Adelante no voten el dictamen tras "no mover ni un dedo" en la comisión del Covid-19

SEVILLA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha considerado que sería "coherente" que ni PSOE-A ni Adelante Andalucía participen en el Pleno de la Cámara en la votación del dictamen de la comisión de estudio para la recuperación de la comunidad tras la pandemia del coronavirus, ya que "no han movido ni un dedo" en dicho órgano que abandonaron en protesta de que su presidencia recayera en un diputado de Vox, Manuel Gavira, con apoyo de PP-A y Ciudadanos (Cs).

Este próximo lunes, el presidente de la comisión presentará el dictamen, que se debatirá y votará el 31 de agosto, antes de que, si se aprueba, se eleve al Pleno.

En una entrevista concedida a Europa Press, el portavoz 'popular' se ha declarado "convencido" de que dicha comisión "va a ser útil". "No sé hasta qué punto", ha matizado antes de señalar que tiene "clarísimo" que "un diputado no puede estar cruzado de brazos mientras ve que su gente, que su territorio, que Andalucía en este caso, sufre de la forma que está sufriendo las consecuencias de la crisis sanitaria, económica y social" derivada del coronavirus.

En ese sentido, ha dicho no entender "cómo alguien puede estar en su casa tranquilamente o puede estar de vacaciones sabiendo que hay una comisión parlamentaria" en la que "más de 150 personas o instituciones han participado aportando ideas", mientras dos grupos parlamentarios "se han negado a participar en ella, a ayudar, a arrimar el hombro, a justificar el sueldo que cobran".

Para Nieto, "los diputados de PP, Cs y Vox por lo menos vamos a tener la tranquilidad de que hemos hecho todo lo que podíamos hacer" en esa comisión. "Acertaremos más o menos. Nos equivocaremos en cosas, seguramente, pero hemos puesto toda la carne en el asador, hemos estado en el lado en el que estaba la sociedad andaluza, y hemos contribuido en la medida de nuestras posibilidades a encontrar soluciones a los problemas que hoy tienen los andaluces", ha añadido.

"Otros --ha continuado--, por la razón o el interés que sea, han decidido dedicarse a criticar, a poner trabas, a dificultar el trabajo, y a no implicarse en algo" que al parlamentario del PP-A le parece "obligado", que es "crear una comisión para ocuparse del mayor problema que ha tenido Andalucía en décadas".

ACTITUD "INFANTIL E IRRESPONSABLE" DE PSOE-A Y ADELANTE

Nieto ha trasladado que "jamás" podía "pensar" que PSOE-A y Adelante "pudieran actuar de esa forma tan infantil y tan irresponsable" como, a su juicio, se han comportado al abandonar la comisión. "Sigo sin explicármelo ni entenderlo", ha agregado.

Ha defendido que los grupos que han permanecido en la comisión han cumplido "escrupulosamente el Reglamento del Parlamento" y tomado "decisiones absolutamente democráticas". "No hay absolutamente nada de lo que se ha hecho en esa comisión que no esté recogido en la normativa que rige cualquier actividad del Parlamento o de sus comisiones", ha aseverado el portavoz 'popular' antes de defender que "por esa razón no le podíamos aceptar" el "chantaje" que, a su juicio, planteaban el PSOE-A y Adelante al proponer revertir la presidencia de Vox a favor de algún diputado de PP-A o Cs para regresar a la comisión.

Tras opinar que "estamos ante uno de los grandes errores del PSOE en el trabajo parlamentario" tras "muchos años de gobierno en Andalucía", Nieto ha puesto de relieve que, cuando el dictamen de la comisión vaya al Pleno del Parlamento para su debate, "la primera decisión que tienen que tomar PSOE y Adelante es si participan en el Pleno o no".

"Si son coherentes con lo que han dicho hasta ahora, no participarán, porque en todo lo que se va a debatir ellos han sido ajenos", según ha comentado Nieto, quien ha incidido en que "no ha habido ni una sola línea, ni una palabra recogida en ese dictamen que se va a debatir, que tenga algo que ver con PSOE o con Adelante, porque no han movido un dedo por construir esas medidas que necesita Andalucía".

Ahora bien, ha agregado que si ambos grupos "no son coherentes y participan" en el Pleno, "tienen un problema", y es decidir "qué hacen", si votan "a favor de algunas de las propuestas que hay, se abstienen en todas o votan en contra de todas", según ha relatado. "Lo que hagan, lo harán mal, porque han empezado mal, y lo que mal empieza mal acaba, y eso yo creo que ya lo tienen asumido", ha remarcado.

Ha insistido en que "lo único sensato era que el PSOE y Adelante Andalucía, con todas las quejas que quisieran, cuestionando lo que consideraran oportuno, poniendo de manifiesto su oposición a las medidas que quisieran del Gobierno de la Junta, hubieran participado" en esa comisión, "como lo ha hecho el PP durante 40 años de gobierno del PSOE, donde a veces nos gustaba lo que hacían y la mayoría no, pero participábamos porque era nuestra obligación, porque representamos a una parte de los andaluces que no entiende que nos quitemos de en medio cuando se habla de los temas importantes".

APROBACIÓN DEL DICTAMEN

Por otro lado, el portavoz del PP-A ha explicado que su "objetivo" es los cuatro informes que darán lugar al dictamen conjunto de la comisión se vayan a aprobar, y "a eso voy a dedicarme". Ha agregado que le "encantaría" que el documento contara con el apoyo del PSOE-A, y que sería "mejor" si también obtiene el respaldo de Adelante, pero si ambos partidos "no están" en el acuerdo, "ellos sabrán por qué", según ha advertido.

Ha subrayado que "la mayoría" del acuerdo para la recuperación de Andalucía que el pasado 31 de julio firmó el Gobierno andaluz con los sindicatos CCOO-A y UGT-A y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) "está en ese documento que se va a aprobar en el Parlamento", y si el PSOE-A "va a estar en contra tendrá que explicarlo".

Según ha considerado Nieto, los socialistas "van a tener muy difícil explicar esa posición, porque es muy difícil explicar el que no se trabaje cuando tienes la obligación de trabajar; que mires para otro lado cuando Andalucía tiene el problema que tiene; que niegues la representatividad al Parlamento, que la gente te compre la idea de que hay diputados de primera y de segunda, porque no los hay".

De igual modo, el portavoz parlamentario del PP-A ha defendido que un diputado "tiene que trabajar porque tiene la convicción de que ese trabajo es necesario para mejorar a la sociedad, con reconocimiento o sin reconocimiento" de la ciudadanía.

"Que la gente conozca más o menos" esa labor, "depende de que hagamos un buen trabajo, de que los medios de comunicación lo trasladen bien a la opinión pública, de que la opinión pública esté receptiva a buscar información en torno a lo que sucede en el Parlamento", según ha abundado el portavoz 'popular', quien asume que "lo normal es que sea una minoría" de la población "la que está encima y se preocupa de saber cuáles son los temas en los que se está trabajando" en la Cámara.

No obstante, ha dicho que lo que tiene seguro es que una "mayoría amplísima, por no decir la unanimidad de los andaluces, quiere que se aborde la mejora del acceso al empleo en Andalucía, que se resuelvan problemas para mantener nuestro tejido productivo, que apoyemos y ayudemos a la recuperación del turismo, que seamos capaces de conseguir el mejor sistema sanitario posible, que tengamos un arranque del curso escolar en las condiciones óptimas", y "todo eso es lo que se está debatiendo en la comisión" de recuperación.

"Para eso hemos llamado a expertos, hemos pedido que participe también parte del Gobierno" andaluz, "hemos querido que, desde un punto de vista crítico, representantes de sindicatos y de colectivos que han discrepado de medidas que ha adoptado" la Junta "lo hayan expresado con claridad", según ha enumerado el portavoz 'popular' antes de concluir que "buscamos que a la sociedad le vaya bien, con reconocimiento o sin reconocimiento".