PP-A: "Vox acepta en Madrid lo que rechazó en Andalucía. Esa es la congruencia de este partido"

SEVILLA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha señalado este miércoles que Vox ha aceptado en la Comunidad de Madrid, con el acuerdo presupuestario con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP), lo que "rechazó en Andalucía". "Lo que le ha servido en Madrid para apoyar los presupuestos no lo quiso aceptar en Andalucía, esa es la congruencia de este partido", según ha manifestado el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto.

En rueda de prensa, ha considerado que Vox va a tener muy complicado explicar a los andaluces por qué su "interés electoral está por encima" del interés general de Andalucía.

En relación con el PSOE-A, Nieto ha criticado el "patetismo" que se ha visto en las declaraciones del secretario general del partido, Juan Espadas, cuando plantea a la Junta que vuelva a presentar unos Presupuestos andaluces para 2022, algo que obedece al "vértigo" que le ha entrado por el "error gravísimo" que cometió la pasada semana el Grupo Socialista en el Parlamento al rechazar las cuentas del próximo año.

Para José Antonio Nieto, ni Vox ni el PSOE-A van a poder explicar a los andaluces esa

"complicidad en la pinza que bloquea" los presupuestos de la comunidad para 2022 ni salvar su responsabilidad en el "ataque al desarrollo de Andalucía". "La sociedad andaluza ha tomado nota y les va a pasar factura en el presente y el futuro", ha apuntado.

José Antonio Nieto ha confiado en que la legislatura pueda concluir y que el "egoísmo" demostrado por los grupos de la oposición la pasada semana no justifique que se rompan otros acuerdos. Ha indicado que en 2022 habrá elecciones en Andalucía, pero "no habrá adelanto electoral".

Ha añadido que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha apuntado a los meses de junio y octubre como posibles para la celebración de las elecciones y con ese horizonte va a trabajar el PP-A en el Parlamento andaluz, confiando en que puedan salir adelante importantes leyes, como las de economía circular, función pública, atención temprana, policías locales, o familias.

Nieto ha considerado que en el periodo de sesiones de febrero a julio se podrían sacar adelante varias leyes si se registran en el Parlamento en enero y ha querido dejar clara la voluntad del Grupo Popular de dialogar con todos los grupos parlamentarios. "Por no saber cuándo se van a convocar las elecciones, no vamos a renunciar al trabajo parlamentario", ha dicho Nieto, quien ha querido dejar claro que el PP-A no va a estar en los plenos del Parlamento para escenificar una "campañita electoral", sino tratando de que salgan adelante importantes proyectos legislativos.

Ha insistido además en que en los próximos plenos se va a demostrar la voluntad de diálogo del PP andaluz con las otras fuerzas políticas.

Respecto a si considera necesario habilitar el mes de enero --que es inhábil en cuanto a actividad parlamentaria-- Nieto ha señalado que más que habilitar el mes de enero, lo importante es "desatascar los canales de diálogo entre los distintos grupos" para que puedan aprobarse las leyes y decretos. Ha indicado que no saben cuál será la actitud de PSOE-A y Vox, si será la "misma" que han tenido con los Presupuestos de 2022.

Ha señalado que si esos grupos se instalan en una posición de "bloqueo", lo mismo tendrían que convocarse elecciones en junio, pero esa es una decisión que, en cualquier caso, corresponde al presidente de la Junta, que tendrá en cuenta tanto los comportamientos que haya en los partidos de la oposición como el momento qué más conviene a Andalucía, según ha dicho Nieto.